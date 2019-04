Jak ale laik pozná, jestli si pochutnává na opravdu kvalitní kávě? „Nejzákladnější rozlišení je, jestli mu káva chutná, nebo ne. Ke mně často přicházejí do kavárny lidé a říkají mi, jestli bych jim neporadil. Je to jednoduché, i u kávy platí, že buď vám chutná, nebo ne,“ vysvětluje Petr Polák, který přes rok provozuje kavárnu Pet Punk v ostravské Nádražní ulici. Zároveň přiznává, že jeho příběh zpočátku s kávou spjatý nebyl.

„Dlouho jsem kávu vůbec nepil. Měl jsem představu, že to je hořký nápoj. Káva mi nechutnala, ani nevoněla. Když jsem pak takzvaně na volné noze pracoval v Praze, neměl jsem kancelář. Proto jsem chodil s počítačem po kavárnách. Zpočátku jsem pil nápoje, kde bylo hodně mléka. Postupně jsem se dostal až ke kávě a přišel jsem jí na chuť,“ vrací se do minulosti mladý kavárník.

Dnes už o ní zajímavě vypráví a říká, že když člověk kávě věnuje dostatek péče a pozornosti, pak ve svém šálku může cítit i to, jak chutnala někde na počátku, když byla sklízena třeba v daleké Kolumbii nebo Etiopii. Petr Polák také přiznává, že při svých cestách se projevuje profesní deformace.

„Když vyjedu někde do ciziny, okamžitě hledám místo, kde bych si dal dobré kafe. Rád se podívám, jak kávu dělají jinde, popovídám si s nimi o tom, sleduji i to, jaké mají technologie. Takže jsem nakonec vypozoroval, že své výlety plánuji tak, abych mohl navštívit co nejvíce kaváren,“ říká s úsměvem kavárník z Ostravy.

Jak zároveň dodává, návštěvníků v jeho kavárně, kterou provozuje krátce přes rok, přibývá. „Posun je jednoznačný. Lidé už nás našli a chodí jich několikanásobně více než v počátcích. Jaká má naše kavárna vyhlídky do budoucna, to by bylo ale hodně předčasné odhadovat. Dobře vím, že statistiky uvádějí, že devadesát procent gastropodniků končí do dvou let od svého otevření. My jsme první rok zvládli, uvidíme, jak to bude vypadat po těch dvou letech. A když tady budeme i po pěti letech, tak vám budu moct říct, jací zákazníci k nám chodí a na které kávě si nejvíce pochutnávají,“ říká s pokorou Petr Polák.