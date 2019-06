Pro návštěvníky města mimořádný svátek, pro obyvatele středu lázeňského území, kteří netouží po zábavě, utrpení.

Takové pocity vyvolává mezinárodní filmový festival, který začíná už za čtrnáct dní. Střed města, nejvíce pak prostranství kolem Thermalu, opanují festivalové kluby a bary, jejichž hlasitá produkce vyhrává až do svítání. „A to už pak začíná nový den, takže se jede s hlasitou hudbou nanovo. Je to k zbláznění. Je to osm dní v roce, které nám bohatě stačí. Kdo nebydlí v centru Karlových Varů, tak neví, jaké to je, když vám ve dne v noci rezonují okna na všechny strany, a tak se nemáte před tím kam schovat. Jedině z města odjet,“ říká jeden z obyvatelů centra Karlových Varů. Dodává, že už nejméně deset let na tuto dobu záměrně plánuje dovolenou a odjíždí pryč, aby se festivalu vyhnul.