"Vítat hvězdy filmového plátna při vykonávání tělesné potřeby, případně jim z kadibudky či pisoáru mávat, tak to je karlovarský unikát. Vlastně hodně pokleslý bizár. Mezinárodně se znemožňujeme, to jsme už v Rusku?" ozvala se Deníku jedna z naštvaných Karlovaraček.

Ředitel Thermalu Vladimír Novák byl z dotazu, kdo zde nechal onu nádheru postavit, poněkud zaskočen a trošku i rozzloben. Toto prostranství totiž patří právě hotelu Thermal. "Nic o tom nevím, budu se informovat u festivalového štábu," uvedl stroze. "Snad to do rána zmizí," zadoufal pak.

Prostranství u Thermalu bude při slavnostním zahájení filmového festivalu zdobit řada mobilních záchodů.Zdroj: Olga Bischofová

Kadibudky a pisoáry sice odstraněny budou, prostranství před hotelem Thermal však budou zdobit ještě při pátečním zahájení Mezinárodního filmového festivalu včetně příjezdu hvězd a hostů. Zmizí totiž až v pátek v noci. Tisková mluvčí MFF Uljana Donátová vysvětlila, že mobilní záchody zde nechali instalovat organizátoři MFF. "Očekáváme, že na páteční večerní koncert skupiny MIG 21, která zde vystoupí společně se symfonickým orchestrem Národního divadla, přijde hodně návštěvníků. A nechtěli jsme, aby znečišťovali prostranství před Thermalem. Proto jsou tady ty záchody jsou, ale budou odstraněny ihned po skončení koncertu," vysvětlila.

Na jednu stranu je snaha organizátorů MFF postarat se o kultivované vykonání lidské potřeby při předvídané mase fanoušků skupiny MIG 21 logická. Protože veřejné záchody na festivalu už roky zoufale chybějí, a to po celém lázeňském území. Mužům tak nezbývá než očůrávat rohy, případně plnit močí řeku Teplou a ženy vezmou za vděk každým křovím. Tím se ale vystavují konfliktu s městskou policí, protože močení na veřejnosti je podle velitele městských strážníků Marcela Vlasáka bráno jako přestupek. "Je to kvalifikováno jako pohoršení, proto by si na to lidé měli dát pozor," vysvětlil.

Deník na problém nedostatku veřejných záchodů při festivalu upozornil už v loňském roce, protože pro veřejnost je jich v kolonádním prostoru i samotných Karlových Varech minimálně. A ty, které lze použít, zavírají v šest večer. Pak všem zbývají rohy a keře, případně řeka Teplá.