Fanoušci nizozemského týmu se na Staroměstském náměstí začali scházet ve čtvrtek před 16. hodinou v hloučcích. Pivo si přinesli v igelitových taškách. Náměstím občas zněl opilecký zpěv v cizim jazyce. Krátce nato bouchla první dýmovnice. Pyrotechnika explodovala několikrát, policisté však proti výtržníkům rychle zasáhli. "Na Staroměstském náměstí policisté zajistili jednoho muže pro přestupkové jednání v podobě použití pyrotechniky," napsala policie na svůj Twitter.

Na Staroměstském náměstí policisté zajistili jednoho muže pro přestupkové jednání v podobě použití pyrotechniky. — Policie ČR (@PolicieCZ) November 25, 2021

Policie chvíli blokovala přístup na Staroměstské náměstí ve směru do ulice Franze Kafky. Krátce po 16. hodině vyrazil dav podnapilých fanoušků za hlasitého zpěvu do Vršovic. V Kaprově ulici létaly dělobuchy, vstup do metra je zablokovaný. Jak uvedla Pražská integrovaná doprava (PID) na svém Twitteru, kvůli pochodu fanoušků projížděly soupravy metra linky A stanici Staroměstská. Provoz metra byl obnoven po 17. hodině. Omezení vzniklá pochodem se přesunula do autobusového provozu v úseku mezi Želivského a Slavií.

Podle policejního mluvčího Jana Daňka se na opatření podílí několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální a krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě i policisté se psy a na koních. K dispozici je i policejní vrtulník. Přítomni jsou i příslušníci pořádkových jednotek z Brna, Plzně a Ústí nad Labem.

Na tři tisíce fanoušků dorazilo do Prahy již ve středu. Podle zjištěných informací holdovali alkoholu v centru metropole. Včera večer pak fotbaloví výtržníci zranili na Staroměstském náměstí turistku neodborně vypálenou pyrotechnikou. Nebezpečného pyromana zadržela policie pro podezření z přestupku, hrozí mu až dva roky vězení.

„Na Staroměstském náměstí byla pyrotechnikou zraněna žena. Utrpěla úraz ruky, její zranění nebyla naštěstí vážná. Transportovali jsme ji do nemocnice," uvedla Jana Poštová z pražské záchranky.

Jedno z letadel, kterým fanoušci do Prahy přiletěli, řídil dokonce jako druhý pilot nizozemský král Vilém-Alexandr.

Nizozemští fanoušci naposledy nechvalně prosluli násilnostmi v Nizozemsku v druhé polovině října, kdy došlo ke střetu mezi příznivci Feyenoordu a fanoušky Unionu Berlín. Policie tehdy zadržela 75 lidí. Utkání začne v Edenu ve čtvrtek v 18:45. Ke vstupu na stadion je zapotřebí dokončené očkování nebo prodělání nemoci covid-19 v posledních šesti měsících. Slavia navíc vzhledem k aktuální pandemické situaci zastavila veřejný prodej vstupenek.