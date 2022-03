"Přijel jsem se podívat na to, jak jsme připraveni pro posílení východního křídla Severoatlantické aliance. Byl jsem také poděkovat našim vojákům, jak se připravují, co dělají a jak působí. Myslím, že je to důležité právě v těchto dnech, kdy vidíme, co se děje nedaleko našich hranic, kdy jsme svědky odporné agrese Ruska proti Ukrajině a vidíme statečný boj ukrajinských lidí a armády, které poskytuje Česká republika veškerou podporu, které jsme schopni," uvedl premiér.

"Musíme být připraveni na to, abychom v rámci Severoatlantické aliance dokázali zajistit našim občanům bezpečnost," doplnil premiér.

V Prostějově sídlí armádní speciální a průzkumné síly. Tradičně zde má kasárna 601. skupina speciálních sil, ale také 102. průzkumný prapor Prostějov, který má k dispozici moderní pozorovací prostředky včetně automatizovaných bezosádkových pozemních průzkumných prostředků UGV-Pz. Průzkumný prapor patří pod opavský 53. pluk průzkumu a elektronického boje, stejně jako relativně nedávno vzniklý prapor bezpilotních systémů, který také sídlí v Prostějově.

V Prostějově funguje nový prapor, létá s drony. A chce pořídit i ty bojové

Prezident Zeman navštívil prostějovská kasárna. Podívejte se

Zbraně pro Ukrajinu

Premiér upozornil na to, že kromě humanitární pomoci Ukrajině poskytuje stát i pomoc vojenskou. "Je to nesmírně důležité. Dnes Ukrajinci bojují o svou zemi, o své životy a potřebují, aby kromě humanitární pomoci měli také zbraně, munici, což jim umožňuje ruské přesile čelit. Jsem rád, že tento materiál můžeme poskytnout, a to někdy i rychleji než jiné země a budeme v tom pokračovat i nadále," doplnil Fiala.

Celkem už ministerstvo obrany poslalo na pomoc Ukrajině vojenský materiál za více než 650 milionů korun, další zbraně nebo munice mířící na Ukrajinu za 17 milionů korun dostalo od českých zbrojařských firem.

Stovky uprchlíků už prošly krajským centrem, bude se stěhovat

Společná mise

Východní křídlo NATO by na Slovensku mohlo posílit 400 českých vojáků z mechanizovaných jednotek, logistického zabezpečení, Vojenské policie nebo velení a spojení. Do společné tzv. battlegroupy by měly být zapojeny také Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Vládu s tím seznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). O podobě mise bude Česko jednat s dalšími zeměmi, poté ji musí ještě schválit vláda a Parlament.

"Armáda České republiky má připravené síly a prostředky na základě našich politických a vojenských závazků. Ty síly jsou připraveny, jsou připraveny k nasazení, jsou dobře vycvičeny a pokud bude potřeba, tak armáda splní své úkoly," řekl dnes ČTK náčelník generálního štábu Aleš Opata.