Pražští zastupitelé se ve čtvrtek 24. listopadu sešli na pokračujícím ustavujícím zasedání, nové vedení by ale ani v nejbližších dnech volit kvůli chybějící koaliční dohodě volit neměli.

Ani po zhruba třech a půl hodinách navíc neschválili upravený program zasedání. V diskusi o doplnění programu schváleného na minulém zasedání se přeli o některé z materiálů, které mají být doplněny do programu. Ustavující jednání začalo 3. listopadu, nově zvolení zastupitelé jej přerušili, protože nebyla dohoda o nové koalici. Podle vyjádření některých zastupitelů by pak dnes mělo být přerušeno podruhé, a sice do 15. prosince.

Zastupitelé nezvolí nové vedení Prahy, ustaví jen zastupitelské výbory

Dlouhou diskusi vyvolalo, zda má být ustaveno 14 výborů zastupitelstva a zvoleni jejich členové. Návrh předložila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a podpořilo jej zejména ANO a SPD. Proti se pak postavili někteří členové Prahy Sobě a Pirátů, kteří vytvoření výborů považovali za zbytečné. "Výbory tady naopak už mají dávno být. My máme v tuto chvíli už dávno pracovat," řekl zastupitel a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Zastupitelé se vzájemně osočovali, kdo zavinil, že dosud nevznikla koalice. Zástupci Spolu z toho obvinili Prahu Sobě a Piráty, kteří uzavřeli Alianci stability a v jednáních postupují jednotně. Ti označili za původce situace naopak Spolu. Obě strany se pak obvinily, že to je právě ta druhá, která nad současnou situací "fňuká". "Vítěz voleb a ten, kdo byl druhý, mají dost hlasů na vytvoření koalice, tak tady fňukají, že čtvrtý ve volbách blokuje vyjednávání," řekla zastupitelka Kristýna Drápalová (Praha Sobě). "Já jsem si nevšiml, že bych tady fňukal," odpověděl předseda zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček.

Pražská aliance Pirátů a Prahy Sobě trvá, o magistrátní koalici jednají společně

Nakonec se hlasovat o programu zastupitelstva začalo krátce po čtvrt na dvě odpoledne. K tomu, zda vzniknou výbory byla v tu chvíli ale ještě hodně dlouhá cesta.

„Výbory by byly složeny proporčně z 11 zastupitelů, tedy podle stejného klíče jako vznikly výbory na jednání posledního zastupitelstva. Zároveň navrhujeme, aby do vedení výborů byli zvoleni jejich předsedové z jednotlivých politických klubů podobně jako jsou obsazovány funkce ve vedení výborů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Tento parlamentní princip, kdy i opozice má své funkce ve výborech, se nám zdá nejférovější,“ uvedl předseda zastupitelského klubu SPOLU Zdeněk Zajíček. S tímto návrhem zatím nejsou srozuměni ani zástupci Pirátů, ani Prahy sobě.

Straničtí vyjednavači v Praze nepředpokládají zvolení nové rady příští týden

Předseda vlády Petr Fiala je přesvědčený, že koalice v podobě vládního modelu je v Praze dosažitelná. Dohoda na ní ale podle něj vyžaduje otevřený přístup i na straně potenciálních koaličních partnerů. "Doufám, že se všichni budou snažit, aby Praha co nejrychleji měla nové vedení," řekl.

S délkou jednání o pražské vládě není podle Fialy spokojený nikdo. Není podle něj jednoduché najít shodu mezi stranami, když některé z nich byly minulé volební období v opozici a další ve vedení města. "Ale myslím si, že ty věci jsou překonatelné a že se Praha dočká velmi brzy nového vedení," poznamenal.

Labyrint hrůzy je zase o kus hezčí. Pod Hlávkovým mostem jsou nová sportoviště

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů má na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty. Koaliční jednání v metropoli začala hned po zářijových volbách, zatím se však neposunula. Dosluhující radu kontrolují tři výbory zřízené na ustavujícím jednání zastupitelů.