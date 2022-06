Před více než dvěma lety pořídil pan Kolomazník do svého muzea také vrtulník Mi-2, který byl v žalostném stavu. Stroji vrátil původní barvu a po součástkách ho postupně renovuje.

Pozdvižení v Mladé Boleslavi: Benzinka nabízela pohonné hmoty za nízké ceny

„Byl vyroben v roce 1971 a létal v Polsku u vzdušných sil. V 1990 roce ho koupila soukromá společnost na kontrolu vysokého napětí a létal z Českých Budějovic. Když dolétal, měl ho jeden pán asi deset let za domem, kde vrtulník vlivem počasí hnil,“ zavzpomínal majitel leteckého muzea Vlastimil Kolomazník. Z majestátního vrtulníku jsou nejvíce nadšené děti, které se uvnitř kokpitu mohou také vyfotit.

Čmelák či Blaník

Z dalších letadel návštěvníci muzea uvidí také žlutý Zlín Z-37 přezdívaný čmelák, akrobatické letadlo nebo větroň Blaník. Sezona začíná v dačickém leteckém muzeu 1. července a potrvá do konce srpna. Otevřeno bude denně kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. V září zůstane otevřeno pouze o víkendech. Vstupné do muzea je dobrovolné.