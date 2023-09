Pár z Ostravy už nebavily obyčejné výlety po Česku, a proto k nim přidal ještě speciální aktivitu. Dvojice milovníků filmů se rozhodla po vzoru zahraničního instagramového profilu začít hledat a fotografovat filmová místa po naší zemi. Na svém profilu už mají téměř 60 tisíc sledujících.

Dvojice, která spravuje profil Filmová místa ČR, 5. září 2023 | Video: Deník/Kateřina Součková

„Jedno z nejhezčích filmových míst je například Vesec u Sobotky. Je to taková pohádková vesnice, kde se natáčel snímek s Čerty nejsou žerty nebo Jak dostat tatínka do polepšovny,“ říká spoluzakladatel úspěšného účtu David Bagar.

Před třemi lety se Lucie Sixtová a David Bagar rozhodli založit instagramový profil Filmová místa ČR, kde každý týden přidávají fotografie míst, známých z nejrůznějších filmů.

„Podíváme se na film a pak si hledáme zajímavé lokace, kde se snímek natáčel. Připravíme si fotografii z dané scény, kam se pojedeme podívat a místo si ještě překontrolujeme například v Google Maps,“ vysvětluje proces focení spoluzakladatel.

Na profilu už mají téměř 60 tisíc sledujících a 122 fotografií míst, které se objevily nejen v českých filmech. Dvojice vyrazila například do Dolního Dvora v Krkonoších k chaloupce, kde se točil film S tebou mě baví svět nebo do Zubrnic, které si vybrali filmaři ze snímku Rebelové.

Nejúspěšnější fotografie jsou z míst, kde se natáčely Pelíšky. „Máme hodně míst a fotografií v archivu, kde čekají na zveřejnění. Ale plánujeme ještě vyrazit do Kutné Hory, kde se natáčel film Z pekla s americkým hercem Johnnym Deppem,“ uvádí dvojice.

Focení se neobejde bez komplikací

I samotné fotografování lokací ale mohou provázet komplikace. „Často se stává, že u daného místa, které potřebujeme vyfotit, stojí například dodávka. Takže se na místo vrátíme po chvíli, jestli už je volné. Když se to stane v Ostravě, tak je to v pohodě, protože můžeme přijít jiný den. Horší to je u míst, kde jsme vyrazili cíleně pro fotku,“ vysvětluje strasti při fotografování Bagar.

Instagramový profil se stal úspěšný a příspěvky už sdíleli i samotní herci, kterých se daná scéna a lokace týká. „Byli jsme například fotit v Lošticích, které se proslavily v komediích Slunce, seno a potkali jsme tam právě režiséra Zdeňka Trošku. Natočili jsme s ním rovnou krátké video pro naše fanoušky na Instagramu,“ říká dvojice.

Profil se sice soustředí pouze na místa po Česku, ale mezi příspěvky se objevuje například i Amsterdam v Nizozemsku, kde byla dvojice na dovolené. Rozšířit působiště o lokace v zahraničí ale zatím neplánují.

„Výlety spojujeme s tím, že si najdeme v daném místě i nějaký snímek, který se zde natáčel, což byl případ i Amsterdamu. Jinak se ale budeme soustředit jen na Česko, zahraniční lokace více fotit neplánujeme“ uzavírá Bagar.