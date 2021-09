Po celou dobu letních prázdnin probíhalo na stránkách Libereckého deníku hlasování veřejnosti a každý týden postoupily vždy z nového kola dvě fotografie Jizerských hor do finále. Nyní se snímky střetnou mezi sebou a lidé vyberou ten nejkrásnější snímek. Na autora takto oceněné fotografie pak čeká cena od společnosti Canon a zařazení snímku do výstavní kolekce, kterou již před časem vybrala odborná porota. Ta hodnotila více než 150 snímků, které dorazily do letošního ročníku fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky a vybrala 35 nejzdařilejších. Z nejlepších fotografií vydala Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody benefiční kalendář, který se představí na vernisáži výstavy 5. října v libereckém Centru Babylon.

Na hlasování mají lidé čas do pátku 10. září a dá se předpokládat, že výsledek bude opět velmi napínavý. „Dosud bylo odevzdáno během předcházejících osmi kol, přes dva a půl tisíce hlasů a dá se očekávat, že ve finále, byť je kratší, to bude obdobné množství hlasů. Věřím, že lidé vyberou opravdu pěknou fotku, která se zařadí po bok těch, co vybrala odborná porota,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel pořádající nadace. Liberecký deník je mediálním partnerem soutěže už od počátku a společnost Canon zas už 11 let dodává ceny do soutěže. Účastní se jak fotografové z Čech, tak i ze zahraničí a v loňském kalendáři se dokonce objevily fotografie polského autora hned dvakrát.

Zároveň nadace sestavila ze třinácti nejkrásnějších vystavených fotografií benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2022, který se na vernisáži slavnostně představí a bude zahájen jeho prodej. „Za 350 Kč získáte nejen krásný a reprezentativní kalendář ve formátu A2, ale zároveň přispějete na projekty pomáhající Jizerským horám. Ať už to jsou projekty napomáhající zadržování vody v cenných rašeliništích v samém srdci tohoto pohoří, obnova návštěvnické infrastruktury, výsadba tisíců původních a druhově rozmanitých sazenic stromků či rybím přechodem na toku Smědé,“ uvedl Petrovský.

Fotosoutěž má za cíl ukázat Jizerské hory, které sice nejsou svou rozlohou největší, ale za to nabízejí spoustu unikátních pohledů, kontrastů i fenoménů. Od dechberoucích vyhlídek na samých vrcholcích hor, přes tajemná rašeliniště či přírodně cenné a rozsáhlé Jizerskohorské bučiny až po rozmanité zástupce flóry a fauny. Součástí pohoří jsou také stopy lidského a dlouhodobého působení, někde zasazené do krajiny tak, jako by tam vždy patřily. Jizerky jsou plné legend, příběhů a pověstí, které se váží k řadě míst a neodmyslitelně tak doprovází toto pohoří. Vše zmíněné se v nějaké podobě v soutěžních fotografiích objevuje.

Nadace pořádá soutěž již od roku 2011 a za tu dobu se sešlo více než dva tisíce snímků Jizerských hor, vydáno bylo 13 500 kalendářů a výtěžek z jejich prodeje pomáhá soustavně Jizerským horám, jejich okolí a lidem, kteří zde žijí. „Velmi si vážím nejen fotografů, bez kterých by celá soutěž nebyla myslitelná, ale i všech lidí, kteří si zakoupí kalendář. Ten má nejen potěšit krásnými snímky Jizerek, které Vás budou provázet po celý příští rok, ale zároveň významně pomáhá samotnému cennému pohoří. Velikou radost mám i z firem které si je objednávají jako poděkování svým partnerům či zaměstnancům a podporují tak životní prostředí, ve kterém podnikají,“ děkuje Petrovský.