Jen pro upřesnění. V létě policie zapečetila obecní úřad ve Vísce na Havlíčkobrodsku. Důvodem je prověřování podezřelých finančních machinací v řádu stovek tisíc korun, které měla spáchat externí účetní. Celá záležitost byla během letních měsíců vyšetřována Policí ČR. Vyšetřování již bylo uzavřeno a čeká se na soudní řízení. Jenže tím to nekončí. Podle starosty pověst Vísky utrpěla, atmosféra v obci se vyostřila, narušené jsou i sousedské vztahy.

„Považuji za velmi smutné a krajně nevhodné, že kauza začala být využívána jako prostředek osobních útoků nejen vůči obviněné, ale i dalším osobám. Součástí se staly udání týkající se mé osoby a členů mé rodiny, ale také dalších zastupitelů, anonymy vylepované v obci, množství lží, polopravd a osočování,“ popsal aktuální stav v obci starosta Čapek s tím, že samozřejmě vnímá jako svoji velkou chybu, že nebyl důsledný v kontrolách, stejně tak jako finanční komise obce. Oprávněná kritika nedostatků v kontrole musí vést podle Čapka k opatřením, která by do budoucna zamezila opakování podobné situace, ale co je moc, to je moc.

Co se týče atmosféry v obci, pak zřejmě není starostovi co závidět. „Nechceme se o tom bavit. Dejte nám pokoj. Je to ostuda,“ takové jsou časté reakce místních na dotazy, co si o případu myslí. Nikdo si ale nepřeje, aby se jeho jméno objevilo v tisku. Mnozí ale stojí za starostou a tvrdí, že to nebyla jen jeho vina, že paní účetní byla prostě šikovná. Za pravdu dávají i odborníci. Odhalit podvodníka je oříšek i pro zkušené kontrolory.

Výběr účetních

Podle Dalibora Dostála z Eurobyznysu je vedení účetnictví pro velkou část živnostníků, obcí a malých firem natolik komplikované, že jeho zpracování zadávají externím účetním nebo firmám. Mnozí z nich žijí v klidu, v přesvědčení, že je o jejich účetnictví dobře postaráno. To ale jen do té doby, než je z omylu vyvede kontrola. „Těm nepoctivým nahrává současná elektronizace účetních procesů, ale také nejednoznačný výklad toho, jak má správně vedené účetnictví vypadat,“ konstatuje Dostál.

Například finanční společnost INSIA doporučuje vybírat externí účetní opravdu pečlivě. Cena zde určitě není jediné ani hlavní kriterium výběru. „Prověřte si reference několika současných zákazníků a ptejte se, jak spolupráce s účetním probíhá, jak komunikuje v případě problémů, či při kontrole z finančního úřadu a zda pravidelně dodává klientům účetní data. Představte si krizovou situaci, kdy vaše externí paní účetní (podniká sama jako OSVČ) bude 3 měsíce v nemocnici po úrazu. Jak dokážete převzít své účetnictví a předat je jiné firmě? Takový scénář je třeba vzít v úvahu, protože před finančním úřadem zodpovídá za vedení účetnictví výhradně podnikatel či jednatel firmy,“ radí INSIA.

Policejní šetření

„Kauza byla také záměrně medializována a vynášena za hranice obce, například reportáží na ČT 1, čímž samozřejmě trpí pověst Vísky. Selhání jednotlivce tak začalo být účelově zneužíváno k útokům na další osoby. U mnohých pak budil tento stav dojem, že cílem je a fakticky změnit složení zastupitelstva. Z důvodu osobního osočování, útoků na členy rodiny a šíření nepravd bohužel odstoupil ze zastupitelstva místostarosta. Jeho odstoupení mě jako starostu velmi mrzí,“ popsal další vývoj situace v obci starosta Čapek. Před oslabeným zastupitelstvem nyní stojí nutnost vybrat nového místostarostu. A to v situaci, kdy znechucení z celého případu vedlo k úvahám o odstoupení i u několika dalších zastupitelů, ale ti nakonec neodešli. „Jsem rád, že pro ně krajně nepříjemnou atmosféru ustáli a zastupitelstvu neopustili, čímž mimo jiné tak nezklamali důvěru těch, kteří je volili,“ zdůraznil Čapek.

Policejní šetření bylo komplikované a zdlouhavé, protože zástupce policie prošetřoval delší období. Na trestné činnosti a její délce se podepsala i nedostatečná kontrola těch, kteří jí byli obecním zastupitelstvem pověřeni či jí měli z titulu své funkce vykonávat. „Osobně jsem se v celé kauze ocitl v roli svědka, jsem tudíž pod pokutou vázán mlčenlivostí do uzavření celé záležitosti. Za důležité v této fázi považuji zmínit to, že z financí nezákonně vyvedených z obecního i školního rozpočtu již bylo obžalovanou vráceno přes 92 % dlužné částky,“ doplnil informace starosta Čapek.

O všem dalším musí rozhodnout soud na základě policejního šetření. „Doufejme, že soudní proces, na který mnoho lidí netrpělivě čeká, pomůže celou věc uzavřít a zacelit vyhloubené příkopy. Kauza by určitě měla přinést poučení pro celé zastupitelstvo, především těm, kdo se podílí na hospodaření obce a těm, co mají vykonávat jeho kontrolu,“ zdůraznil starosta.

Víska ale není jediná obec, kde byl účetní hodně šikovný, samozřejmě ve svůj prospěch. V roce 2017 byla například Okresním soudem v Havlíčkově Brodě odsouzena k podmínce Marie Bubnová z Herálce, která jako účetní zpronevěřila 1,4 milionu korun v neprospěch Základní školy a Praktické školy U Trojice v Havlíčkově Brodě. V pondělí 11. listopadu skončil na své postu dokonce ředitel školy v Golčově Jeníkově Luděk Ježek. Členové rady města ho odvolali kvůli nesrovnalostem v účetnictví a finančním podvodům.