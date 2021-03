Bez otálení se pustila do zvládnutí vládních požadavků například českolipská firma MODUS produkující kancelářská a průmyslová svítidla. „Zaměstnanci v České Lípě budou testováni pomocí samotestů, zaměstnanci na menších pobočkách na odběrových místech. Jen doufáme, že nám tyto testy dorazí,“ sdělil obchodní ředitel Jan Kavka.

V nedalekém závodě firmy Adient, kde šijí potahy do automobilů, už měli s testováním předchozí zkušenost. „Do této doby jsme prováděli testování namátkově u vybraných zaměstnanců. Nyní vše připravujeme organizačně tak, abychom byli schopni testovat jednou týdně všechny zaměstnance, jak to stanovuje vládní nařízení,“ informovala personální manažerka českolipského závodu Andrea Ježková.

Preventivní testování

Testování zaměstnanců už měsíc preventivně probíhá v kamenickošenovském závodě společnosti Preciosa. Podle personálního ředitele Preciosa Lighting Martina Hrocha do dodávky schválených testů pro povinné testování zaměstnavatelem využívají partnera pro pracovní lékařství – společnost Medica Sever. „Máme s nimi výbornou spolupráci. Věříme, že zavedení plošného testování odhalí bezpříznakové případy, a pomůžeme tak celkovému zlepšení situace,“ řekl Hroch.

„Testování zajistíme v rámci našich interních procesů. Ze všech sil se zasadíme o to, aby negativní dopady pandemie na naše zaměstnance a jejich rodiny byly co nejmenší,“ uvedl Harald Weber, mluvčí společnosti Benteler, která podniká v Liberci a Jablonci nad Nisou.

Podnik Clarios vyrábějící autobaterie také hlásí, že je připraven na povinné testování svých zhruba 750 zaměstnanců: „V souvislosti s novými pravidly testování nepočítáme s žádnými překážkami a v průběhu následujícího týdne začneme zaměstnance ve výrobě testovat,“ uvedl Christian Riedel, ředitel pro komunikaci v evropské centrále nadnárodního gigantu.

Aktuální situace v závodě je podle odborového předáka Zbyňka Matouše velmi vážná, lidé ve výrobě chybí, zbývající jsou unavení, frustrovaní. Pozitivně testovaných je třicet. Vedení odbory informovalo, že se snaží vytvářet zásobu testů a buduje v rámci svých prostor šest testovacích míst. První testy provedou za asistence zdravotní sestry. „Možnost nechat se otestovat u nás byla už v minulých týdnech,“ zmínil Matouš.

Na povinné testování zaměstnanců je nachystán novoborský sklářský podnik Crystalex CZ. „Využili jsme možnosti testování prováděného smluvním poskytovatelem zdravotních služeb. V souladu s vládním nařízením budeme mít do pátku 12. března a následně pak každý další týden otestovány všechny zaměstnance společnosti,“ sdělil personální ředitel Pavel Brzák.

Crystalex tuto službu zároveň nabídl zaměstnancům subdodavatelských firem, které pracují v jeho výrobním areálu, jde konkrétně o pracovníky ostrahy, úklidové a stravovací služby. „Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci pracují převážně v nepřetržitém povozu, budeme muset v Crystalexu provádět testování několikrát týdně a to i ve večerních hodinách,“ doplnil Brzák.

Významný zaměstnavatel

Stále významným zaměstnavatelem v regionu je i státní podnik DIAMO, který podle jeho mluvčí Kristýny Hanušové na svých lokalitách testování buď již provádí, případně ladí poslední detaily k jeho spuštění. Na ředitelství státního podniku i v odštěpném závodě TÚU ve Stráži pod Ralskem plošné testování zajistí od 8. Března.

„Zde centrálně antigenními testy, na odštěpných závodech GEAM, SUL, ODRA budeme testovat pomocí samotestovacích sad. Na odštěpných závodech DARKOV v Karviné a HBZS v Ostravě probíhá pravidelné testování ve spolupráci s OKD dle zavedeného systému,“ vyjmenovala Hanušová.

Testování ve firmách s 250 a více zaměstnanci je povinné od středy 3. března, od 5. března začne být testování povinné pro firmy s 50 až 249 zaměstnanci. Do 12. března by měli být otestováni všichni zaměstnanci firem s více než 250 zaměstnanci, do 15. března pak všichni z podniků od 50 do 249 zaměstnanců. Stát na něj přispěje z veřejného zdravotního pojištění 60 korun na test, proplatí 4 testy měsíčně na každého zaměstnance. Antigenní testy pro testování bez zdravotníků, tzv. samotestování, si firmy mohou koupit pouze od firem, jejichž seznam průběžně aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.