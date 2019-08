Společnosti reagují na novou směrnici Rady EU, která zakazuje plastové výrobky na jedno použití. Cílem opatření, které se týká například jednorázových brček, nádobí, tyčinek do uší i některých dalších plastových výrobků, k nimž existují ekologičtější alternativy, je snížit množství plastového odpadu. Přihlásily se k němu všechny členské země Evropské unie, tedy i Česko.

„Plastové zamoření skutečně hrozí. Když se podíváte na to, co se objevuje v mořích, tak to není pět minut před dvanáctou, ale dvanáctá odbíjí. Přírodu je třeba zachránit, pustit se do toho pokud možno hned! A my bychom v tomto směru chtěli udělat maximum,“ sdělil generální ředitel společnosti Český porcelán Dubí Vladimír Feix.

Káva na cestu

Porcelán má nahradit plast u kelímků na kávu. „Jde o poháry TO GO, které jsme představili poprvé na nedávných Velkých porcelánových trzích v Teplicích. Umíme si je představit všude tam, kde se do plastových kelímků prodává káva, kterou si chtějí vzít třeba řidiči na cestu. Velikosti mohou být různé, o dekoru nemluvě,“ popsal novinku Feix.

Na pohárcích jsou víčka, která se běžně vyrábějí rovněž z plastů. Ty pro dubskou porcelánku mají být ale z omyvatelné gumy. „Dívali jsme se kolem sebe a hledali výrobce. Objevili jsme ho v Německu a v tuto chvíli jednáme o konkrétní spolupráci. Víčka se dají použít vícekrát, dobře se myjí a na poháru dobře sedí,“ vysvětlil Feix.

Kyselka ve skle

Členské státy mají nyní nejvýše dva roky na převedení nových pravidel do svých vlastních zákonů. Nic nechce nechat náhodě ani Bílinská kyselka patřící pod společnost Bohemia Healing Marienband Waters (BHMW).

„Už několik měsíců o tomto tématu jednáme se všemi zástupci minerálních a léčivých vod na českém trhu. Dokonce řešíme i možnost zálohování plastových lahví. S hlavním dodavatelem našich plastových lahví a preforem diskutujeme o přídavku recyklačního materiálu (er-pet) do hotové plastové lahve nebo preformy, ze které pak budeme v závodě lahev vyfukovat. Tato přísada zajistí, že dodržíme normy Evropské unie a nebudeme tolik zatěžovat životní prostředí,“ řekl šéf BHMW Vojtěch Milko.

Vedení firmy, pod kterou spadá například Bílinská kyselka či Zaječická hořká, v současné době už nechává vyrábět formy na výrobu skleněných lahví pro své léčivé vody. „Počítáme s tím, že od nového roku bychom část produkce stáčeli do skla. Do té doby probíhá zkušební provoz,“ doplnil Milko.

Na Bílinskou kyselku ve skle už teď můžete narazit například v restauracích. „Kyselku stáčíme do skleněných lahví 0,25. Ty jsou určeny do gastronomického provozu. Od roku 2020 začneme 25 % celkové produkce léčivých vod stáčet do lahví ze skla,“ předeslal Vojtěch Milko.