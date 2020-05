Čtvrt roku osobních tréninků a individuální plán na další tři měsíce, měření a kontroly kondice, jídelníček na míru… I to získá od Veroniky Kožíkové člověk nasazující zdraví v boji s čínskou nákazou.

Veronika Kožíková | Foto: Archiv Veroniky Kožíkové

„Roušky šít neumím, na to jsem fakt levá. Chtěla jsem ale pomoci těm, kteří se angažují proti koronaviru v první linii, a tak nabízím to, co umím a v čem jsem dobrá,“ vysvětluje třicetiletá fitness trenérka z Hrabůvky. Sportuje odmala, má gymnastickou přípravu a cvičení i poradenství se na plný úvazek věnuje pátým rokem.