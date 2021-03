Vláda od pondělí 1. března do 21. března omezila pohyb v zemi. Pokud člověk bude muset vycestovat mimo povolené území, musí předložit příslušné prohlášení a na žádost ho ukázat policii či vojákům. Kde si formulář stáhnout? Kdy je potřeba? Přinášíme vám odpovědi na nejčastější otázky.

Formulář pro opuštění okresů je nezbytný, při kontrole ho vyžaduje policie. | Foto: Deník / Lukáš Ston

Pohyb po republice

Je zakázán pohyb mezi okresy. Pokud například mají lidé chalupu jinde, nebo jezdí přes týden do práce do jiného okresu, než žijí, musejí si vybrat jedno z míst. V tom, ve kterém budou na začátku opatření, tedy od pondělí, pak musejí setrvat po celé tři týdny. Do jiného místa až na výjimky nebudou smět.