Brněnský okruh je podle něj pro pořádání formulových závodů vhodný: „Okruh byl projektovaný tak, aby se na něm mohly formule konat. Objíždím různé závody a můžu říct, že Brno je pro formuli 1 vhodnější než řada jiných okruhů.“

Podle něj by musel být závod financovaný jiným způsobem než MotoGP.

„Ne z veřejných prostředků, ale z privátních zdrojů. Rozpočet by musel být mnohem vyšší než na MotoGP, ovšem s tím, že by byl určitě ziskový. Formule zažívá obrovský boom, zájem je obrovský, okruhy hlásí velké zisky,“ zdůraznil Šťovíček. Formule v Brně by se nekonala každý rok, ale v pořádání by se střídala s nedalekými okruhy. „Blízko jsou Red Bull Ring a Hungaroring, takže třeba bychom se mohli střídat po roce, nebo po dvou letech.“

Víte, že… Závod podle pravidel formule 1 se už v Brně jednou konal. Stalo se tak 25. září roku 1949. Ucelený šampionát však v té době ještě neexistoval, vznikl až o rok později.

Jednání jsou ale podle něj teprve na na začátku: „Jak jsem s Dornou zkoumal nejprve odpověď na otázku, zda by chtěla do Brna vrátit motorky, tak jsem se potřeboval dozvědět, jestli by formule 1 chtěla do Brna. Odpověď byla pozitivní. Věřím tomu, že větším problémem, než získat smlouvu s promotérem formulí, by bylo složení skupiny investorů, která by dala dohromady finance.“

Získat formuli 1 do Brna by bylo splněním snu i pro Tomáše Engeho, jediného českého pilota, který si v královské disciplíně zazávodil.

„Bylo by to bomba, ale taky obrovsky nákladná záležitost. Do okruhu by se muselo masivně investovat. Určitě by bylo třeba upravit boxy a bezpečnostní prvky na okruhu, k tomu by se muselo myslet i na zázemí či infrastrukturu. Komplikací by se muselo vyřešit dost, určitě by ale nebyl problém v diváckém zájmu. O všechny evropské okruhy je obrovský, sjeli by se sem fanoušci z okolních států, lidi jsou schopní letět na Grand Prix přes půlku světa,“ konstatoval.