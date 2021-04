Po 17 letech se včera Prahou rozeznělo burácení monopostu formule 1. Poprvé v historii zavítal do české metropole druhý tým aktuálního ročníku mistrovství světa Red Bull, který natáčel po celý den v historickém centru propagační video. Akci provázela zvýšená bezpečnostní opatření, i tak přilákala pozornost řady fanoušků.

Formule 1 týmu Red Bull Racing projela 21. dubna 2021 po Karlově mostě v Praze. | Foto: Dan Vojtěch/ Red Bull Content Pool

„Je to hustý. Takhle nastartovanou formuli 1 vidím poprvé v životě. Myslím, že je to v Praze poprvé i naposledy. Je to super zážitek a moc se mi to líbí," řekl na místě motocyklový jezdec Filip Salač, který se přišel v přestávce mezi závody Moto3 na akci podívat. „Prezentace Red Bullu se mi líbí. Každý příspěvek na sociálních sítích nebo jinde má něco do sebe a je něčím atraktivní. Tohle video z Prahy bude jistě skvělé. Je to skvělé i proto, že je tu spousta památek," dodal Salač.