/FOTOGALERIE/ Prodej vánočních psů za lidové ceny. Zabití psa za 30 korun, vykuchání za 35 korun a psí maso za 80 korun. Přesně to mohli lidé najít v nabídce pouličního stánku, který nedávno vyrostl na Fügnerce v Liberci.

Cílem akce bylo vyvolat reakci, a to se povedlo. „Chtěli jsme ukázat lidem, co si nechtějí často připustit,“ svěřila se jedna z organizátorek Veronika Hávová. Řada lidí nepochopila primární smysl akce a pozornost stočili na veganství.

Hlavní myšlenka totiž spočívala v poukázání na to, že i kapr cítí bolest a vnímá stres. Stejně jako pes, jen s tím rozdílem, že psí nářek je slyšet. „Kapra neuslyšíte, proto ho lze zabít bez větších emocí. Ale když lidem říkáte: Hele, i toho kapra to bolí, tak si to nikdo nechce připustit a raději začnou nadávat a urážet. Je to vytrhávání lidí z jejich pohody, která je zaslepená růžovými brýlemi,“ doplnila Hávová.

A reakce na sebe opravdu nenechala čekat. Zatímco někteří se snažili diskutovat, jiní nadávali a křičeli. „Reakce byly veskrz negativní. Např. pan bývalý primátor Liberce mě potom v diskuzi na Facebooku označil za krávu, stejně tak jiní psali o ráně paličkou do hlavy,“ svěřila se Veronika, která stojí i za novým projektem Nemlčíme.