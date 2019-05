Osmnáctý ročník závodu autoveteránů O Pohár hraběte Chotka se v sobotu uskutečnil ve Velkém Březně. Na tradiční jízdu mezi zámky ve Velkém Březně na Ústecku a v Ploskovicích na Litoměřicku dorazila zhruba padesátka vozidel a motocyklů.

„Kvůli počasí máme méně účastníků, přesto to ale stojí za to. K vidění jsou jak nejčastější modely jako aerovky, citroeny, škodovky, peugeoty či motorky jawy, tak i sedm aut vyrobených do roku 1950,“ uvedl za pořadatele František Zahrádka.