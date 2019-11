„Štípni ho do ucha, jestli reaguje,“ zavolal středoškolák Jakub na svou kamarádku Vendulu. Společně s dalšími dvěma kamarády Jonášem a Šimonem se právě stali svědky toho, jak se dva muži zřítili ze schodů nedaleko zastávky u Home Credit Areny. Jeden z mužů zůstal na schodech bezvládně ležet s promáčklou lebkou.

Studenti střední školy v Kateřinkách neváhali ani na okamžik a přispěchali na pomoc. Za chladnokrevný přístup a profesionální pomoc byli všichni čtyři včera odměněni přímo ve škole před celou třídou. „Volali jsme linku 155, podle pokynů jsme jej snesli ze schodů a pak jsme se střídali v masáži, je to dřina. Záchranka přijela brzo. Bylo to hustý, jak tam byli rychle,“ vzpomínal Šimon Machač na dramatické okamžiky, k nimž došlo v polovině října.

Nos skoro neměl

„Když ho kluci otočili, viděla jsem, jak má promáčklou lebku, nos skoro neměl. Kluci se o něj postarali,“ doplnila jeho slova Vendula Kolenová, kterou stejně jako její kamarády zarazilo, že nikdo z kolemjdoucích se mladým lidem v jejich úsilí nesnažil pomoc. „Prošel kolem nás pán, jen se podíval a šel dál,“ poznamenal 16letý Šimon. „Hodně jsme to pak řešili. Nevím, co mají ti lidé v hlavě, ale by to divné,“ dodal jeho kamarád Jakub Hudák.

Podle mluvčího krajské záchranky Michaela Georgieva čtveřice studentů muži středního věku zachránila život. „Studenti se zachovali přesně, jak měli. Opět se ukázalo, jak moc potřebujeme osvětu. My už rychlejší být nemůžeme,“ vysvětlil mluvčí, podle kterého by měla veřejnost umět ovládat základy první pomoci. Jak dodal, muž byl už propuštěn do domácí péče.

Šimon Machač, Jakub Hudák a Jonáš Rais jsou studenty prvního ročníku oboru Záchranářství a bezpečnost obyvatel, jejich kamarádka Vendula si vybrala Fashion Design. „Už od prvního ročníku máme v osnovách zdravovědu a první pomoc, ze kterých budeme skládat i praktickou maturitu. Paní učitelka Bubeníková je vynikající a dokonale nás na všechny situace připravuje nejen teoreticky, ale i prakticky,“ zmínil Jakub.

Není to první záchrana

Podle ředitele školy Václava Tichého to není poprvé, co její žáci někomu zachránili život. „Loni jedna naše žákyně, Vendula Vytinová, dostala od hejtmana diplom za záchranu života. Vběhla tenkrát do hořícího domu, vytáhla z něj muže, který utrpěl popáleniny na značné části těla, a poskytla mu první pomoc,“ připomněl ředitel.

O obor záchranářství, který na škole funguje už více než deset let, je podle něj velký zájem. Od příštího roku by proto chtěli místo jedné otevřít třídy dvě. „O naše absolventy je velký zájem v řadě institucí, jako je policie, liberečtí chemici, hasiči, městská policie nebo vězeňská služba,“ vyjmenoval ředitel s tím, že někteří pak odcházejí na bakalářský obor zdravotní záchranář.