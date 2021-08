Jak přiblížila preventistka policie Pavla Kofrová, byla akce s názvem Bezpečně na kole zaměřená právě na bezpečné chování cyklistů.

„Policisté ve spolupráci se zástupci BESIP kontrolovali vybavení jízdních kol, dohlíželi na dodržování pravidel při jízdě na bicyklech, včetně kontrol požití alkoholických nápojů před jízdou a během ní. Záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje dále přispěli ukázkami první pomoci,“ popsala Kofrová.

Policisty mohli lidé tento týden potkat na cyklostezce ve Velkých Žernosekách nebo u Třeboutic. Každý kontrolovaný cyklista obdržel reflexní prvky pro dobrou viditelnost a různé cyklo-potřeby. Obdobné akce chce policie pořádat až do konce letních prázdnin.

Povinná výbava jízdního kola:

Dvě na sobě nezávislé funkční brzdy

Přední bílá odrazka

Zadní červená odrazka

Boční oranžové odrazky na paprscích kol

Odrazky oranžové barvy na obou stranách pedálů

Zaslepení volných konců trubek řídítek. (Je to proto, aby vás při pádu otevřený konec řídítek nezranil)

Za nížené viditelnosti přední a zadní svítilna

Děti a mládež do 18 let musí mít při jízdě na kole na hlavě cyklistickou přilbu