„Když jsme viděli, jak naši medvědi v těch teplých dnech nejspíš docela trpí, požádali jsme zaměstnance zimního stadionu, aby nám nastřádali sníh,“ prozradila ředitelka zooparku Věra Fryčová. Tím, že je také jednatelkou společnosti Kultura a sport a má pod sebou provoz zimního stadionu, mohla totiž hladce provázat dvě oblasti.

„Vyzkoušeli jsme to už minulý pátek, kdy jsme nechali přivézt dva pytle sněhu. Jakmile jsme viděli reakce medvědů, kteří si v něm hráli jako děti, řekli jsme si, že přivezeme ještě větší hromadu a dopřejeme jim více osvěžení,“ dodala. V úterý tak dorazila dodávka s pětadvaceti pytli. Jde o pozůstatky vzniklé po seřezávání plochy na bruslení, které by jinak skončily ve sněžné jámě.

Medvědy na ledě nadšeně sledovali návštěvníci. Ti se u výběhu nachomýtli náhodně při své procházce areálem, anebo si atrakci vytipovali podle snímků z facebookových stránek zooparku.

„Je to výborný nápad. Je opravdu zvláštní vidět medvědy, jak si hrají se sněhem,“ ocenila Dagmar Červená, která přišla s dcerkou. „Viděla jsem zprávu s prvními fotkami na sociálních sítích, kde stálo, že další koulování medvědů bude dnes. I když jsem po noční, přivstala jsem si a přišly jsme s malou,“ dodala.

Radost měli i ošetřovatelé

Radost medvědů potěšila i jejich ošetřovatele, kteří sledovali, jak nová kratochvíle chlupáče baví. „Je to sváteční věc. Něco, co je na chvíli zabaví a navíc je to v horkém počasí příjemné,“ ocenil vedoucí zoologie Miroslav Brtnický. Ten proto doufá, že se dodávky ledu ještě párkrát zopakují.

Zoopark nabídl sněhové občerstvení také makakům magotům a samici rosomáka sibiřského, největší odezvu ale zažil právě u medvědů hnědých.

V horkém počasí ošetřovatelé ještě více než jindy dohlížejí na to, aby zvířata měla dost vody a nepřehřívala se. Některá jsou zchlazovaná kropením z hadice, to jsou například opět medvědi. Panda červená, jejímž domovem je podhůří Himalájí a špatně snáší vedra, má dokonce vlastní mlhovač. Ve výbězích jsou přístřešky, nebo mají jejich obyvatelé možnost schovat se v milosrdném stínu ubikací.

„Máme také velkou výhodu, že jsou expozice veliké a je tu spousta stromů, které přirozeně stíní,“ zmínila ředitelka Fryčová. „Díky tomu se nepotýkáme s problémy jako jiné zoo,“ dodala.