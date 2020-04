„A teď se půjdeme podívat na opravdové opičky,“ říkala v pondělí po poledni mladá maminka asi dvouletému synovi u vstupu do ZOO Děčín. Ta mohla přivítat první návštěvníky po šestitýdenním zákazu vydaném vládou. Jen během dopoledne přišlo do zahrady na Pastýřské stěně více než sedmdesát lidí. Další více než tři desítky zájemců si už rezervovaly vstupenku.

Návštěvníci chyběli nejen zaměstnancům zahrady, ale také některým zvířatům. „Míša je naprosto šťastný a spokojený, že konečně přišli lidi,“ zmínila ředitelka zoo Kateřina Majerová symbol zahrady – medvěda Bruna.

Nejen on může být spokojený. Zahrady totiž měly původně otevřít až za měsíc, vláda svůj názor změnila po výzvě ředitelů zahrad v závěru minulého týdne. I přesto děčínská zoo přišla o milion korun na tržbách. „Vydržet zavřený březen a duben ještě jde, protože to nejsou tak exponované měsíce. V květnu už začíná sezona a to by bylo na pováženou, protože už by nám nezbyly žádné rezervy, ze kterých jsme žili doposud,“ vysvětlila Majerová.

Pro návštěvníky zoologických zahrad platí přísnější pravidla než běžně. Navštívit mohou jen venkovní expozice, na jeden hektar zahrady jich může být nanejvýš 150, musí nosit roušky a u vstupu na ně čeká dávkovač s dezinfekcí. Do pokladny může se vstupenkou vždy jen jeden člověk, musí si ji navíc předem koupit v e-shopu zahrady. Zoo několikrát denně dezinfikuje exponovaná místa, do pokladny umístila plexisklo.

Přísnější hygienická pravidla musí dodržovat také knihovny. Do té děčínské hned ráno zamířily desítky lidí. „Výpůjční doba bude omezena na tři dny v týdnu. Zkrácená otevírací doba a další omezení jsou především z důvodu ochrany návštěvníků knihovny před šířením koronaviru,“ uvedl ředitel děčínské městské knihovny Ladislav Zoubek. Jedním z opatření je například knižní karanténa. To znamená, že knížky, které čtenáři vrátí, nedají knihovníci hned k dispozici dalším zájemcům, ale umístí je na tři dny do skladu.

Hlavní půjčovna pro dospělé je v Děčíně otevřena v pondělí, úterý a čtvrtek od 9 do 19 hodin s tím, že do 12 hodin je knihovna vyhrazena seniorům starším 65 let. Samozřejmostí je dodržování dvoumetrových rozestupů a nošení roušek. Najednou může být na půjčovnách 15 lidí.

Velký zájem o novou zásobu knížek měli také lidé v Rumburku. „Chodí poměrně hodně lidí, je vidět, že jim knihovna chyběla,“ netajil spokojenost z prvního dne po otevření ředitel rumburské městské knihovny Jaroslav Sykáček. Také ta má otevřeno po tři dny v týdnu, knihy si je možné půjčit v pondělí, ve středu a pátek. „Úterý a čtvrtek využijeme na dezinfekci knihovny,“ doplnil Sykáček. Částečná dezinfekce zde ale probíhá každý den, když po uzavření spouští generátor ozónu.

Původně měly být knihovny až v poslední červnové vlně uvolňování restrikcí, následně na ně měla přijít řada na konci května. Minulý týden ale vláda nečekaně povolila jejich provoz už od pondělí. „Naštěstí jsme nakupovali dezinfekci a další potřebné věci v předstihu, takže jsme mohli v pondělí otevřít,“ dodal Sykáček.

Přestože byly obě knihovny uzavřené od 13. března, zcela bez možnosti půjčit si něco na čtení jejich klienti nebyli. Jak knihovna v Děčíně, tak ta v Rumburku nabízí možnost vypůjčit si e-knihy, kterých mají v nabídce přes osm tisíc. Ty si bylo možné půjčit i během uzavření, které kvůli koronavirové epidemii nařídila vláda.