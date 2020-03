V Libereckém kraji se tak zavřely přechody v Hrádku nad Nisou, Kunraticích, Habarticích, Srbské i v Novém Městě pod Smrkem. Jedinou možností, jak se teď do Polska dostat, je hraniční přechod v Harrachově. Češi ale od pondělí do Polska vycestovat nemohou, pokud se na ně nevztahuje výjimka. Tu mají například pendleři, kteří pravidelně dojíždějí maximálně 100 kilometrů za hranice do zaměstnání.

Třeba na zavřeném hraničním přechodu Kunratice/Bogatynia tak panoval v neděli dopoledne neobvyklý klid. Pejskaři či rodiny s dětmi na prázdné silnici na české straně podnikali procházky. Poláky, kteří k přechodu přijížděli, hlídka vracela zpátky nebo je otáčela už na bývalé celnici. Na české straně zatím hranice nikdo nehlídal. Stejně to vypadalo i v Habarticích.

Hejtman Martin Půta uvedl, že se kraj pro pendlery snaží vyjednat zpřístupnění přechodu v Hrádku nad Nisou. „Především z důvodu dopadů na přeshraniční dopravu a možného omezení počtu pracovníků průmyslových firem v Libereckém kraji. O pomoc jsem požádal zgorzeleckého starostu, dolnoslezského maršálka a také polskou velvyslankyni,“ zmínil.

Už v sobotu se uzavřely hraniční přechody s Německem, v Krompachu a v Petrovicích. Právě druhý zmíněný by se měl pro pendlery v pondělí znovu otevřít. Nebudou tak muset do Německa cestovat přes nejbližší dosud povolený, čtyřicet kilometrů vzdálený přechod v Jiříkově na Šluknovsku. „Přechod v Hartavě a další pěší přechody a zelená hranice zůstanou zcela uzavřeny až do doby platnosti mimořádného opatření,“ dodal hejtman.

Uzavření polských hranic zatím přes původní spekulace neomezilo železniční dopravu mezi Libercem a Varnsdorfem. „K zastavení provozu mezi Hrádkem nad Nisou a Varnsdorfem nedochází. Vlaky budou jezdit,“ potvrdil jednatel dopravce Die Länderbahn Michal Barták. Soupravy jezdící přes území obou sousedních zemí však nadále vynechávají všechny zastávky na cizím území.

Kvůli návratu českých obyvatel vyrazil v neděli odpoledne z Liberce do Německa hasičský evakuační autobus. „Míří na letiště Frankfurt, odkud přiveze naše občany zpět do ČR,“ informovali hasiči na Twitteru. Do Frankfurtu by měl dorazit kolem půl deváté večer.