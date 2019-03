„Poryvy větru doslova strhly celou střechu z budovy internátu. Hasiči střechu zajistili a evakuovali z budovy celkem 36 dětí, které následně převezli do Zákup do náhradního ubytování,“ informoval mluvčí profesionálních hasičů v Libereckém kraji Daniel Mlčoch.

Vichr svojí silou rovněž vyvracel a lámal stromy v okolí, nebo bral skoro vše, co nebylo upevněno. Srolovaná a rozpůlená střecha, rozvěšená částečně i po stromech, budila ještě ráno pozornost obyvatel blízkých panelových domů a kolemjdoucích. A velitel zásahu hasičů Jan Čech z českolipské jednotky proto nekompromisně dohlížel, aby se nikdo k internátu nepřibližoval. Jak varoval, prostor s přelámanými stromy a visícími částmi střechy jsou pro zvědavce velkým rizikem. „Zasahujeme tady od půlnoci, evakuovali jsme děcka, nyní to zde hlídáme, je to tu nebezpečné,“ řekl Čech.

Složitou situaci musel hned řešit také ředitel střední průmyslové školy Petr Veselý, pod kterou domov mládeže spadá od roku 2010. „Odstranění trosek střechy řešíme s hasiči, jejich odstranění je prvotní věc,“ sdělil Veselý. Havarijní stav řeší ve spolupráci s Libereckým krajem, který je zřizovatelem školy. Je jasné, že škody půjdou do miliónů korun.

„Liberecký kraj samozřejmě pomůže, peníze na havarijní stavy máme, ale tento případ budeme asi řešit i mimo školský resort,“ potvrdil náměstek hejtmana Petr Tulpa, který vede rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Kraj v současné době zjišťuje rozsah škod a hledá nové ubytování pro děti. Podle náměstka Tuply existuje více možností, ale nejschůdnější se prý jeví prostory v domově mládeže v Novém Boru.

Internátní kuchyň funguje

„Musíme s odborníky důkladně prověřit situaci na střeše, tam jsme ještě nemohli, odlétla vrchní krytina, ale zásadní bude, jaký je stav podbití a další prvky,“ uvedl ředitel Veselý. Jak zmínil, internátní kuchyň, která je v jiném traktu budovy, může fungovat dál. „Ještě uvařila snídani a oběd. Ale musíme vytvořit přístupovou cestu k jídelně,“ podotkl Veselý. Studenty jeho školy, kteří neplánovaně přespali v Zákupech, z vyučování omluvili.

Někteří žáci odjeli domů, protože nemají možnost bydlet na internátě. I přes probdělou noc a nepěkný zážitek pár studentů ještě zamířilo do školy. Škola komunikuje s rodiči a ředitel se snaží zajistit ubytování v domově mládeže v Novém Boru. „Vrátil jsme se z prázdnin a šel spát, kolem půlnoci se ozvala velká rána,“ řekl student druhé ročníku průmyslovky Daniel Novák z Liberce, který na internátě žije. Hasiči pak evakuovali z poničené budovy 36 dětí. Náhradní ubytování pro ně nalezli v Zákupech.

„Vyhnali nás z pokojů a čekali jsme, než najdou místo, kde budeme moci přespat,“ sdělil Novák. Stejně jako další obyvatelé internátu netuší, kdy se budou moci do domova vrátit. Kapacita internátu v České Lípě je 120 míst, ale v současnosti není plně využita. Slouží pro ubytování studentů ze všech českolipských středních škol. V budově funguje i kuchyň a jídelna. Také zde od roku 1995 sídlí Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě, p. o..