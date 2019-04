Z jednoho místa silnice se totiž otvírá pohled na Pravčickou bránu. K té sice turisté musí jít několik kilometrů lesem, od samotné silnice je ale pouhých 600 metrů. Za novými výhledy je kůrovcová kalamita, kvůli které musí majitelé lesů ve velkém kácet smrkové lesy. Podobné výhledy se mohly naskytnout naposledy na přelomu 20. a 30. let minulého století, kdy se smrkové kultury potýkaly s jinou pohromou – s útokem bekyně mnišky. Také tehdy zůstaly místo lesů holé pláně, na které byly opět vysazené smrkové porosty. Turisté by si ale měli dávat pozor na zákaz zastavení, v těchto místech je totiž ochranné vodárenské pásmo, odkud míří voda do Děčína.