„Zlikviduje to veškeré bakterie, plísně, viry a zápachy,“ vysvětlil Václav Sosna z představenstva podniku. Vozidlo se musí před takzvanou dezodorizací neprodyšně uzavřít, ozon je pak pouštěn zhruba půl hodiny. „Zásah se dá provést z venku, po provedení tam ale musíme vstoupit v ochranných oblecích a masce,“ popsal Pavel Soukup, který spolu s kolegou čištění provádí.

Podle technického ředitele podniku Ludvíka Lavičky by měl efekt vydržet tři až čtyři týdny. Dezinfekce jednoho vozidla podle něj vyjde na 600-800 korun, procesem by měla projít všechna, ovšem postupně. „Kdybychom to chtěli udělat najednou, tak by jeden den nejezdila městská doprava v Liberci,“ upozornil. Vůz se pak totiž musí pečlivě odvětrat.

Zatímco třeba pražský dopravní podnik nařídil řidičům tramvají, aby otevírali v zastávkách všechny dveře a lidé tak nemuseli mačkat tlačítka, v Liberci se nic takového zatím nechystá. „Kromě ozonu se vozidla pravidelně čistí i dezinfekcí, snažíme se, aby byla čistá a hygienická,“ uzavřel Sosna.