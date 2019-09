Stovky vojáků napochodovaly v pátek dopoledne před libereckou radnici. Slavnostní nástup 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany proběhl v rámci několikadenních oslav 100. výročí plynové služby a chemického vojska.

Oslava stoletého výročí chemického vojska na libereckém náměstí. | Foto: Deník / Kamil Košun

Přínos libereckých chemiků zhodnotili a poděkování pronesli zástupci vedení města i kraje. „Určitě držíme, co se týče technologie a vybavení, čelo pelotonu s Francouzi, Brity nebo Američany, o zbytku světa nemám takový přehled. Technologie jsou ale obdobné, jde jen o to, jestli je my koupíme dnes a kolegové z Německa za pět let a naopak,“ doplnil jejich slova po skončení nástupu velitel pluku Libor Švec.