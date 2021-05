Za jeden měsíc se podařilo autorům petice proti demolici nádražní budovy nasbírat mnohonásobně více podpisů, než kolik má Převýšov obyvatel. Podle místních je nádražní budova z roku 1932 architektonickou dominantou obce.

"Tato budova nádraží v Převýšově je bezesporu to nejkrásnější a nejpřínosnější, co zde obci historie železnice tehdy přinesla a přináší. Místní občané na ni byli a jsou náležitě pyšní. A nejsou to jenom místní občané, neboť slýcháme často, že máme jedno z nejhezčích nádraží v zemi a dostalo se nám proto velké podpory od občanů z širokého okolí a různých regionů," říká předseda petičního výboru Ladislav Steklý. Ten zdůrazňuje, že rozhodně nechce blokovat modernizaci trati, chce ale se Správou železnic (SŽ) jednat o kompromisu. Podporu vyjadřuje petičnímu výboru zastupitelstvo obce, památkový ústav nebo senátorka Miluše Horská.

SŽ se jednání nebrání. Obyvatelům Převýšova slíbila veřejné projednání, které by se mělo v obci uskutečnit až to dovolí protipandemická opatření. Původně existovalo hned sedm variant vedení tratě kolem Převýšova. Pět ale musela SŽ vyřadit kvůli narušení přírodní památky Víno nebo nivy řeky Cidliny. Ze dvou zbylých preferuje variantu A5, která umožní rychlejší jízdu než varianta A4. Počítá však s demolicí nádražní budovy. Petenti žádají úpravu této varianty.

"Jednalo by se pouze o změnu maximálně v řádu několika vteřin, které stojí za to, aby krásná dominantní budova s historií byla zachována," tvrdí Steklý. SŽ se s peticí už seznámila a připravuje s petenty setkání. Na změnu plánů to ale nevypadá. "V tuto chvíli je připravena dokumentace pro územní rozhodnutí a v plánu je rozeslání návrhu této dokumentace dotčeným subjektům jako jsou provozovatelé technické infrastruktury, orgány státní správy nebo územní samosprávné celky," napsala Deníku mluvčí SŽ Nela Friebová.

Z postoje obyvatel Převýšova je organizace trochu překvapená. O možné demolici prý SŽ informovala obec už v říjnu 2018, obec se loni k projektu nevyjádřila ani jako účastník procesu EIA.

Nelehká situace nájemníků

Demolice nádražní budovy by nedopadla jen na milovníky prvorepublikové architektury, problém by znamenala i pro několik rodin, které v budově ve čtyřech bytech bydlí. Na SŽ se nájemníci obrátili společným dopisem. Prosí v něm o pochopení jejich nelehké situace a připomínají vysoké ceny komerčních nájmů.

"Velice si proto ceníme cenových relací současných pronájmů v budově a i to je jeden z hlavních důvodů našeho spokojeného bydlení v budově, která by se i proto bourat neměla. Nemáme kam jít, máme někteří malé děti a ekonomicky si většina z nás nemůže dovolit platit přemrštěné nájmy," píše se v dopise. SŽ místo nádražní budovy plánuje pouze malou zastávku.

"Vzhledem k frekvenci cestujících (zhruba 40 cestujících za den), je v místě stávající stanice navržena zastávka včetně bezbariérového přístupu v podobě podchodu a přístřešků," uvedla mluvčí SŽ.