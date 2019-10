Brousit zuby si na ně už můžou ti, kdo se rybaření věnují rekreačně. V jejich rajónu litoměřické rybáře už na podobný výlov čeká jen poslední, pstruhový rybník v Pokraticích. Hotovo mají muži s podběráky v Brozanech nad Ohřích i ve Velkém Újezdu.

Ryb v Machčáku mohlo být víc, nebýt pytláků. „Rybník neuhlídáte, pytláci se činili,“ posteskl si Miroslav Bulant, předseda litoměřické organizace Českého rybářského svazu, která spadá pod Severočeský územní svaz. Nakonec tu vylovili kolem 15 metráků. I tak to ušlo. „Vždycky z rybníku slovíme kolem tuny ryb. Tady se povedla štika. Dávalo se sem 10 tisíc rychlené štičky, teď jí tu budeme mít 80, možná 100 kilo,“ vypočítal Bulant. Kaprů tu měli na osmdesát procent.

Rybáři se v sobotu u stavidla pod Kalichem činili od rána. Třebušínský rybník ale nechali vypouštět přes týden. Ryby se v něm postupně stahovaly do nejhlubšího místa. Z poslední louže asi o rozměrech 10x20 metrů se pak stalo loviště. V něm se muži v pláštích a holínkách pohybovali s podběráky pod sluncem, které na vyčištěné obloze v sobotu vylezlo jako o správném babím létu. V podběrácích ryby přenášeli do kádí na břehu. V nich potom zamířily do rybářských revírů na Labe.

Na jejich zarybnění jsou dekrety. „My pro územní rybářský svaz vlastně vyrábíme ryby, které do revíru distribuujeme, aby je rybáři mohli chytat,“ vysvětlil Bulant. V rybníku otáčejí násadu. „Když jsme sem dávali kapříka, měl nějakých 15-20 deka. Narostl, pokud má zákonnou velikost kolem kila, může do řeky,“ doplnil předseda. Místní organizace dostává od svazu za dodání ryb příspěvek na údržbu revírů, rybochovných zařízení i samotný provoz organizace.

Třebušín je jedním ze čtyř hospodářství litoměřické organizace. „Kvůli tomu, že není voda, museli jsme už v létě slovit Velký Újezd, kde jsme měli násadu kapra,“ zabilancoval Bulant. Předminulý týden lovili litoměřičtí rybáři v Brozanech, kde byla násada kapra a candáta. Teď už je čeká jen pstruhový rybník v Pokraticích. Zapotí se tam nejspíš už v následujícím týdnu. „Není to stoprocentní, zatím neprší. Na pstruha potřebujeme vodu, abychom ho mohli propláchnout,“ doplnil předseda.

Litoměřická místní organizace rybářů je součástí Severočeského rybářského územního svazu. Ten je jedním z největších svazů rybářů v České republice, spadá pod něj na sedmapadesát jejich místních organizací. „Svaz se totiž prolíná do dvou krajů, Ústeckého i Libereckého. Je to taková zvláštnost,“ řekl Bulant, který je předsedou litoměřické rybářské organizace třetím rokem. Ještě předtím působil jako její čistotář i hospodář.

Výlov Machčáku zaujal místní, někteří se i zapojili. Jako 10letý školák litoměřické základní školy Lingua Universal Antonín Procházka z Třebušína. Na nohou u rybníku byl už od sedmi ráno. „Pomáhám rybářům vylovovat ryby,“ potvrdil Tonda. Pochlubil se, že na podběrák chytil metrového amura. Rybaření ho baví, chystá se na ně udělat si papíry. „Chodím často chytat se strejdou na Labe, chytili jsme tam hodně úhořů,“ popsal s tím, že lístky si chtějí udělat i tři jeho kamarádi.