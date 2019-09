Městu přitom budova ještě v 90. letech patřila, pak ji prodala firmě Centrum léčebné rehabilitace Liberec (později Sanatorium Machnín) za 1,4 milionu. Nízká cena byla podmíněna povinností poskytovat zde zdravotní služby. V opačném případě mělo mít město nárok po deseti letech budovu odkoupit zpátky. To se ale kvůli právním sporům nestalo. Firma se navíc dostala do likvidace.

„Uplatňovali jsme tento nárok (výkup za 1,4 milionu korun – pozn. red) po likvidátorovi, bohužel to se nepovedlo. Předkupní právo za tuto cenu bohužel zaniklo,“ popsal liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové).

Zastupitelé proto ve čtvrtek odhlasovali nákup za 2,8 milionu korun. „Je to nejnižší možná částka. Nekupujeme jen samotnou léčebnu, předmětem výkupu jsou všechny nemovité majetky, které patřily společnosti Sanatorium Machnín, třeba i domeček vedle silnice, který má sám o sobě větší hodnotu,“ upozornil primátorův náměstek Jiří Šolc (Starostové). Právě tato budova je dnes jako jediná obývaná. Jestli tam nájemníci zůstanou, bude záležet na dohodě. „Pokud se s nimi domluvíme, tak budou platit nájem městu,“ dodal Šolc.

Scelení majetku

Město k nákupu vedlo především to, že mu patří okolní pozemky o rozloze 30 tisíc metrů čtverečních, tedy rozlehlý park, který je dnes rovněž zanedbaný a plný náletů. „Myslím, že má význam scelit majetek. Kdybychom to neudělali, nabyde ho někdo jiný,“ doplnil Šolc. Záměr podpořili i opoziční zastupitelé. „Má logiku, aby se pozemky scelily, je to pro nás výhodné,“ uvedl Jan Korytář (Změna).

Zastupitelé se ovšem zcela neshodnou na tom, jaké má být využití pozemku. „Objednáme si stavebně technický posudek nemovitosti, domnívám se, že stav té hlavní je tak špatný, že se bude muset zbourat. Nejsem ale znalec,“ řekl Šolc. Město by pak podle něj mělo pozemky prodat nebo směnit. Ještě předtím ale osloví studenty architektury, kteří budou moci zpracovat návrhy na možné využití.

Korytář uvedl, že za dobré řešení považuje směnu nebo ponechání v majetku města. „Pozemek je unikátní, dovedu si tu představit nějaké zařízení sociální služby, například domov pro seniory,“ prohlásil Korytář. O konkrétním využití bude město rozhodovat až v budoucnu.