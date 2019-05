Přesto na start dorazily desítky nablýskaných krasavců, jak motorek tak automobilů. Po jedenácté hodině veterány postupně vyrážely na trať, ale ještě před tím proběhlo představení každé posádky u amfiteátru výstaviště, kde zamávali na cestu posádkám návštěvníci autosalonu.

Závody veteránů pořádá již několik desítek let Veterán car klub Velemín, který ve výstavním pavilonu H uspořádal výstavu pro milovníky motoristické historie. Než se závodníci vrátili zpět do svého cíle na výstavišti, mohli návštěvníci obdivovat ve výstavních pavilonech o několik desítek let, ale i skoro o století mladší automobily všech významných značek na trhu.