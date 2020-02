Pláže se bělají sněhem. Stejně tak hlavní molo Kamencového jezera nad ocelově zbarvenou hladinou. „Dneska je to teplé, voda má tak pět stupňů,“ odhaduje otužilec, který se usadil na schůdcích u hlavního mola. Ponořený po ramena sedí několik dlouhých minut, skoro se nehýbá, jen se mu záda barví do ruda.

Hladinu jezera kolem něj rozrážejí tempa dalších otužilců. Hlaviček schovaných v čepicích se dá napočítat více než deset. A to je jen první várka. Další desítky se trousí v průběhu celé hodiny, kdy je jezero otevřené pro příznivce otužování. Spolu s nimi dorazil na první ze tří otužileckých sobot i dav diváků složený z rodin a přátel, takže je hlavní molo obsypané.

Někteří z plavců se bez přípravy vrhají do vody a užívají si ji, jiní popadají dech na schůdcích, a když si dodají odvahu, alespoň se jednou ponoří. Rozdíl mezi kovanými otužilci a nováčky, kteří to přišli zkusit poprvé, je viditelný.

„Jaká je voda? No mokrá!“ halasí Václav Lhotský, který má na sobě pruhované retro plavky a paruku s afro účesem a mašlí. Zdá se, že mu pobyt v ledové vodě nestačil, protože z plavek do bundy nijak nespěchá. Zahřívá se jinak. „Mám s sebou čaj se zázvorem a samozřejmě s rumem, aby se trochu rozproudila krev,“ prozradil otužilec, který starostuje v Nové Vsi na Lounsku. S otužováním má desetiletou zkušenost a rád se účastní netradičních plaveckých akcí. „Když jsem se dozvěděl, co se dnes děje na Kamenčáku, neváhal jsem. Počasí se povedlo, napadl sníh a díky tomu máme správnou kulisu,“ líbilo se mu. Stejně tak i Evě Ulmannové z Litvínova, která jinak podniká zimní koupele v Mostě na Matyldě. „Tady je to ale lepší,“ pochválila.

Poprvé okusily ledovou koupel pod širým nebem dvě Chomutovanky a podle výrazu ve tváři jim jeden důkladnější ponor stačil. „Je to taková iniciace. Dosud jsme se neotužovaly, myslely jsme, že si to tady vyzkoušíme, jen jsme nečekaly tolik lidí,“ přiznaly ženy.

Bez velkých příprav

Bez velkých příprav se vrhl do vody Josef Dušek z Jirkova, i když se otužování až na pár jednorázových akcí nevěnuje. „Než jsem šel do vody, nemusel jsem se moc přemlouvat. Vzduch je studený, takže mezi ním a vodou není velký rozdíl. Pravdou ale je, že jak jsem byl tam, cítil jsem, že mi tuhne tělo,“ zkonstatoval. Zkouškou byla také chůze po zasněženém molu. „Měl jsem úplně zmrtvělé nohy jak mě zábly. Viděl jsem, že dost lidí mělo žabky a dobře věděli proč. Je to pro mě poučení pro příště,“ dodal.

Koupání pro otužilce se na Kamencovém jezeře konalo poprvé a hned překvapilo vysokou účastí. „Jsme naprosto spokojení," uvedla ředitelka Věra Fryčová. Proto už teď uvažuje o dalších vylepšeních, kromě toho, že mají plavci k dispozici plavčíky a lékaře. "Pro příště bychom mohli připravit i nějaký ministánek s čajem. Také lidi svoláme na desátou, aby se nám netrousili od 10 do 11 hodin a mohli jsme jim pořídit společné foto," plánuje ředitelka.

Navíc bude potřeba si plavce více usměrnit. Původně se měli koupat v bezpečí bazénu na hlavním mole, plavčíkům ale zatrnulo, když se namísto toho vydali na jezero, někteří dokonce dobyli molo uprostřed jezera. "Chtěla jsem hosty uvítat, ale vůbec to nešlo. Jak přicházeli postupně, první se hned vrhli ke schůdkům a dali se na volné jezero, s čímž jsme nepočítali. V bazénu je dokážeme lépe ohlídat,“ podotkla.

Nakonec akce proběhla hladce, což zkonstatoval i lékař. „Z mého pohledu to bylo úplně bez problémů, nikdo nepotřeboval žádnou péči,“ uvedl Miroslav Šofr. Další takové akce proběhnou také o sobotách 14. a 28. března v 10 hodin. Jsou zdarma.