„S domečkem pomalu postupujeme a snažíme se, co to jde,“ řekla Klára Vašková. Nejprve se hodně bouralo a vyklízelo, plameny spolykaly celé první patro, z něj nešlo použít už nic. Následovalo zdění, za jeden víkend se podařilo udělat vazbu a dnes je baráček pod střechou.

Krátce po velkém požáru se vůči mladé rodině rozeběhla velká vlna solidarity. Pomohla řada lidí, jimž jsou manželé velmi vděční. Ale jak už to bývá, solidarita je vždy nejsilnější na začátku a poté začne pozvolna opadat.

Sbírka, kterou na donio.cz založila Klářina kolegyně Dana Škorpíková, byla ve středu ukončena, posledních čtrnáct dní už nikdo neposílal. Celkem ale přispělo 116 dárců a za 39 dnů se vybralo 103 216 korun. Sbírka začala 23. června ve večerních hodinách, ještě do půlnoci přispělo 17 lidí, přes noc a druhý den dalších téměř 50. Třetí až pátý den se ozvala vždy cca desítka dárců, od přelomu června a července už jen jednou za několik dní někdo, i když zrovna 1. července přibyl jeden pětitisícový dar. Poslední příspěvek na pomoc rodině přišel 15. července.

Většina darů byla po 500 nebo 1000 korun, objevilo se několik pětitisícových a jeden desetitisícový příspěvek. Někdo poslal stovku nebo jednou i 70 korun.

Že solidarita netrvá věčně, zdravotní sestřička Klára Vašková chápe. „Pod vlivem ostatních věcí, které se udály, se brzy na ostatní zapomene,“ říká s poděkováním všem, kteří dosud pomohli. Pokud by ještě někdo chtěl rodině v nouzi podat pomocnou ruku, je ještě možnost přispět přímo na účet 43-5338160207/0100. „Snažíme se bojovat už kvůli dětem, abychom se mohli co nejdříve vrátit domů,“ dodává.

Jako kdyby se k Vaškovým osud už tak nezachoval dost tvrdě, nedlouho po požáru jim vhrkly slzy do očí znovu. Domek se silou vůle opraví, ale někdo, kdo patřil do rodiny, už se do něj nevrátí. „Ve čtvrtek to byl měsíc, co se nám ještě k tomu všemu utopila naše Maggie, rok a půl stará buldočka, kterou jsme všichni milovali,“ neskrývá Klára Vašková bolest nad ztrátou milovaného tvora.