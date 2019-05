Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Okřídlená věta se po téměř 30 letech opět vrátila do Děčína. Jedním z účastníků zdejšího protestu byl totiž Michael Kocáb, který větu pronesl v přímém přenosu z Děčínské kotvy. „Pro mě začala Sametová revoluce 24. června 1989 v Děčíně. Má slova se tehdy dostala přes svodku STB ke komunistickému premiérovi Adamcovi, který se při prvním jednání s námi odpíchl od těchto slov pronesených v Děčíně,“ přinesl vzpomínky na rok 1989 Kocáb.

Podle jeho názoru jsou výdobytky Sametové revoluce do určité míry ohrožené. „Zrušili jsme komunistickou diktaturu. Bývalí a současní komunisté nás ale ovládají na všech úrovních státní správy. Po 30 letech je to neuvěřitelné. Od prezidenta přes předsedu vlády po obrovské množství poslanců nebo soudců,“ řekl Kocáb s tím, že jejich agrese se podle jeho názoru neustále stupňuje, a připomněl počty obětí komunistického režimu.

Varoval také před ohrožením našeho postavení v Evropské unii. „Do našeho politického prostředí se vkrádají prvky direktivní, které potírají demokratické principy a jsou předstupněm k autoritativní vládě, která je sestrou vlády totalitní,“ vyjádřil obavy.

Kromě celostátní politiky se tentokrát protestující opřeli také do lokálních témat, především do odvolání ředitelky děčínského zámku Ivety Krupičkové. Tu radní odvolali po 12 letech ve funkci a na přihlášky do výběrového řízení dali pouhé dva týdny. „Mimořádné kvality stávající ředitelky dokládá nejen proměna zámku ze zdevastované kulisy v živoucí centrum kulturního a společenského dění, ale i bouřlivá reakce veřejnosti. Vedení města tímto získalo srozumitelnou zpětnou vazbu, jak obyvatelé Děčína, ale i vzdálení návštěvníci a zástupci mnoha odborných institucí hodnotí práci Ivety Krupičkové a jejího týmu,“ zmínila historička Natálie Belisová.

Kvůli odvolání Krupičkové se na děčínských protestech poprvé ve větším množství objevily transparenty. Na těch stálo například Zámek – Lunapark? nebo Hroudo, zámek není tvoje firma odkazující na děčínského primátora Jaroslava Hroudu (ANO)

V Děčíně se lidé protestující proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové a premiérovi Andreji Babišovi sešli už potřetí. Poprvé to bylo na sklonku dubna, kdy měl prezident Miloš Zeman na stole návrh na jmenování Benešové ministryní. „Když přišla výzva Milionu chvilek pro demokracii, čekal jsem, že se toho ujme někdo jiný. Nikdo se ale neohlásil a přišlo mi hloupé nic neudělat,“ popsal Pavel Randák důvody, pro které se do organizování protestů pustil. Už v lednu spolu se svými přáteli z evangelického farního sboru pořádal vzpomínku na Jana Palacha. Pro Randáka by po připomenutí první živé pochodně bylo nesmyslné zůstat sedět doma.

Na první děčínskou demonstraci přišlo přibližně 170 lidí, na tu druhou 250 protestujících. „Na Děčín je to poměrně dobré, třeba v porovnání s volební účastí. Obzvlášť, když jsme neinvestovali žádné peníze do propagace. Ta jede jen po internetu a následně si o tom řeknou lidé,“ dodal Randák.

Jestli bude v Děčíně ještě další demonstrace, zatím není jasné. Příští týden by se lidé nespokojení s premiérem Andrejem Babišem měli opět sejít v Praze na Václavském náměstí.