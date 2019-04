OBRAZEM: Pytle do rukou. Dobrovolníci začali s velkým úklidem Liberecka

Tisíce dobrovolníků se v těchto dnech vydávají do ulic měst, do parků i do přírody. Důvodem je iniciativa Ukliďme Česko, která si klade za cíl vyčištění krajiny od zbytečného a nevzhledného nepořádku.

Jeden z prvních úklidů proběhl už v pátek 5. dubna, a to u schodiště, které vede od autobusového nádraží k tramvajové vozovně. Zapojili se do něj zaměstnanci a vedení libereckého Centra Babylon. „S nápadem přišel náš pan generální ředitel a my jsme vůbec neváhali se zapojit, protože každý den procházíme kolem hordy odpadků do práce a ten pohled není vůbec pěkný," popsal obchodní ředitel Babylonu Antonín Nevole, podle kterého se povedlo během dvou hodin nasbírat více než deset pytlů odpadu. Uklízet se bude po celý duben Celorepubliková akce Ukliďme Česko se koná především v sobotu 6. dubna, uklízelo se ale už během tohoto týdne, pokračovat se bude i v neděli a také po celý duben. "O víkendu se podle posledních dat bude v České republice konat 2229 úklidů," informoval Radek Janoušek že stejnojmenné iniciativy. V Libereckém kraji spolek eviduje téměř 80 úklidových akcí, někteří další se ale chopili rukavic a pytlů i na vlastní pěst.

Autor: Adam Fogl