Šiju, šiju si botičky, do sucha i do vodičky, sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije niť. Zatímco Erbenův vodník si připravoval šaty na svatbu, tisíce dobrovolníků kvůli šíření koronaviru nyní vyrábějí roušky a další ochranné pomůcky.

V ateliéru designu na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě vyrábějí pomocí 3D tisku ochranné štíty. Určené jsou zejména zdravotníkům. | Foto: SUPŠS Železný Brod

Přidaly se k nim i střední školy z Libereckého kraje. Pedagogové a někde i žáci se pustili do šití textilních roušek, do výroby komponent k urychlení jejich výroby na 3D tiskárnách i do další pomoci.