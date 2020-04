Další dobrovolníci ochranné předměty rozvážejí a zajišťují nákup nezbytného materiálu. A třeba Cukrárna Český ráj z nedalekého Lestkova k tomu zásobuje šičky výborným pečivem a zákusky. Zapojují se skauti, dobrovolní hasiči, úřednice, spolky, celá sousedství.

Ve městě tak mají alespoň základní pomůcky proti šíření koronaviru všichni potřební. Textilní minulost Železného Brodu nejspíš způsobila, že domov pro seniory měl dostatek roušek už před 10 dny. Stejně tak lékaři, obsluha v obchodech, strážníci.

Roušky od dobrovolníků dostaly prodavačky v marketech i menších obchodech. Stejně tak pracovníci pošty. Zásoby pro veřejnost zůstaly v lékárnách či na poště, vše spolu s informačními letáky, jak s rouškami nakládat. „Ochranné rukavice s rouškami neskutečně přivítali v Penny, a to až tolik, že nás chtěli odměnit bonboniérou! Nevím, jak bych to dělil a rozvážel mezi všechny, kdo šijí a nakupují, tak jsem s díky odmítl. V Lidlu podobně. V obou obchodech jsou neskutečně vděční a děkují, že na ně někdo myslí,“ popsal jeden z koordinátorů dobrovolníků ve městě Jan Mašek.

„Když přijeli s rouškami, měla jsem v očích slzy. Nevím jak jinde, ale tady v Brodě je ta pomoc dobrovolníků prostě obrovská,“ sdělila jedna z místních prodavaček.

A protože město je rouškami už zásobeno, rozhodli se železnobrodští dobrovolníci expandovat a dovážejí roušky a ochranné štíty do měst v okolí.

To vše díky desítkám dobrovolnic, které šijí pro veřejnost, hlavně starší lidi, kteří si roušku už nespíchnou sami doma. Jen skrze Český červený kříž šlo do okolí už více než tři tisíce takto ušitých roušek a další stovky a tisíce mimo ČČK.

„Někdo stříhá, někdo šije tkalouny, jiný rozváží a ty největší frajerky za šicími stroji to kompletují do nositelného tvaru,“ popsal Jan Mašek.

V uplynulých dnech byli železnobrodští dobrovolníci schopni převézt několik stovek roušek do Nemocnice Jablonec a do rukou starostky Semil Leny Mlejnkové.

Ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, která se stala montovnou 3D štítů pro celý Liberecký kraj s produkcí v řádu stovek kusů, dovezli dobrovolníci na železnobrodskou polikliniku vedle zásoby látkových roušek také dvacet ochranných štítů z 3D tiskáren. „I díky nim můžeme nadále léčit alespoň akutní pacienty. COVID-19 bohužel není jediná nemoc, se kterou je třeba se potýkat,“ poznamenal jednatel Polikliniky Železný Brod Vladimír Janata.

„Z celého srdce děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám nabídli pomoc v této těžké době. Velice děkujeme za ochranné pomůcky, bez kterých nemůžeme ve zdravotnictví fungovat,“ poděkovali všichni zaměstnanci polikliniky.