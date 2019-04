Kritéria soutěže byla neúprosná: přihlásit se mohly slečny ve věku 13 až 21 let s výškou nad 170 cm a mladí muži ve věku 15 až 23 let s výškou nad 183 cm. Příchozí museli vyplnit dotazník, absolvovat vstupní pohovor a měření. Vybrané dívky a chlapci postoupí do pražského semifinále. Vítězka a vítěz národního finále odcestují na 36. ročník světového finále Elite Model Look.