Pro Nový Bor se komise po lednové návštěvě rozhodla jednomyslně. Konkurenty mu byl Frýdlant v Čechách a Jilemnice, která vyhrála v loňském roce. „Pořadí měst tentokrát výrazně ovlivnil i vklad soukromého investora, kterým je firma Lasvit. Citlivě zakomponovaná novostavba a především rekonstrukce nevyužívaných kulturních památek v oblasti Palackého náměstí výrazně pozvedly i další část novoborské památkové zóny,“ sdělil Miloš Krčmář, ředitel Národního památkového ústavu v Liberci, jednoho z vyhlašovatelů soutěže.

Rekonstrukce starých objektů

Společnost kompletně zrekonstruovala dva objekty dostavěné kolem oku 1790, které donedávna obývala sklářská škola. Sklářská manufaktura patřící firmě Carl Schappel z Lipska tu bývala už na počátku 19. století. Skláři pak v dřevěném domě s litinovými sloupy zůstali i po válečném období, kdy se do domu nastěhovala škola a brusírna. Druhý dům, který je nyní součástí sídla sklářské a designérské společnosti, sloužil jako obytná budova. Komplex doplnily dvě nové stavby, především unikátní skleněný dům obložený taškami ze skla, které Lasvit vyvinul speciálně pro něj. „Mohli jsme postavit novou budovu na louce v okolí Nového Boru, ale to bychom nebyli my,“ řekl zakladatel Lasvitu Leon Jakimič.

„Rádi propojujeme různé věci jako minulost s budoucností nebo tradici s inovací, a proto jsme se před pěti lety rozhodli pro tento projekt,“ doplnil Leon Jakimič.

Komise v Boru ocenila i dlouhodobou péči o městskou památkovou zónu. Obnovu historického centra před třemi lety završila rekonstrukce náměstí Míru, letos bude město pokračovat třeba kompletní opravou domu čp. 106, který přiléhá ke Sklářskému muzeu. To zde získá nové prostory a přestěhovat by se sem mělo turistické centrum.

Náklady na rekonstrukci dosahují 18 milionů korun. Na tuto akci město získalo dotaci z regionálního operačního programu na základě spolupráce s muzeem v Jelení Hoře. „Máme z postupu do finále ohromnou radost a zároveň pocit satisfakce za roky, které jsme věnovali revitalizaci centra města. Je to ale i velká motivace do další práce na záchraně památek a cenných staveb, které ve městě máme,“ uvedl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Dvanáctitisícové město na severu Českolipska je také jedno z mála, které každoročně vyhlašuje dotační program na obnovu nemovitostí, které leží v památkové zóně, ale nemají statut památky, a jejich vlastníci proto nedosáhnou na dotace ministerstva kultury. „Snažíme se takto pomáhat soukromým vlastníkům,“ dodal Dvořák.

Reprezentace kraje

Soutěž o Historické město roku vyhlašuje ministerstvo kultury ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska od roku 1994. Z Libereckého kraje se z titulu radovalo v historii jen jediné město, Jilemnice, a to v roce 2013. „Těší nás, že města v kraji přistupují svědomitě k péči o kulturní dědictví. Každoročně Národní památkový ústav společně s dalšími partnery musí konstatovat, že péče o městské památkové zóny je na vysoké úrovni a dále se rozvíjí, a to nejen v samotné obnově historických objektů, ale i v jejich prezentaci,“ doplnil Miloš Krčmář