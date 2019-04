Během víkendu ho navštívily stovky lidí. Ojedinělý lanový park neboli 3D bludiště v korunách stromů vzniklo poblíž oseckého koupaliště. Mezi lidmi nejen z Teplicka je bludiště velmi oblíbené. 3D bludiště v Oseku je dvoupatrové, obsahuje 14 rozmanitých lanových překážek a 15 přestupových domečků s nástupním točitým schodištěm. Lávky jsou široké 1,2 metru a jsou zde bezpečnostní zábradlí i ochranné sítě.

Pro odvážnější a fyzicky zdatnější je určené druhé patro, které se nachází ve výšce 7,5 metru nad zemí.

Vstupné do bludiště na celý den přijde na 50 korun. Otevřeno má v dubnu, květnu, září v pondělí až pátek 14 až 18 hodin a o víkend 10 až 18 hodin, v červnu přes týden 14 až 19 hodin a o víkend 10 až 20 hodin. O letních prázdninách funguje lanový park od pondělí do neděle od 10 do 20 hodin.