Představitelé petičního výboru tu nepřítomným radním symbolicky předali archy. Nyní je na nich podepsáno kolem 7 tisíc lidí. Zástupce Ústeckého kraje na akci znovu deklaroval připravenost hejtmanství převzít nemocnici v Litoměřicích pod křídla společnosti Krajská zdravotní. Organizátoři petice nyní intenzivně pracují na přípravě závazného místního referenda o otázce prodeje nemocnice.

Vedení města na petici reagovalo minulý týden. Radní apelovali na uklidnění emocí. S tím mají lidé z petičního výboru problém. „Říkají, že vnášíme neklid a něco špatného. Ale jen se dožadujeme svých občanských práv a možnosti diskuze,“ uvedl na středeční manifestaci proti prodeji špitálu jeho primář Zoran Nerandžič.

Vedoucí oddělení rozvoje Miroslav Janošík kvitoval stovky lidí, kteří na mítink dorazili. „Z vedení města jsme slyšeli, že protest organizuje hrstka zaměstnanců nemocnice. Já si naopak myslím, že hrstka vedoucích představitelů města chce nemocnici prodat,“ řekl Janošík. Radní zamýšlejí prodat všechny akcie nemocnice kvůli její ekonomické situaci a příspěvku města na její provoz. Janošík, který v zařízení pracuje desítky let, oponoval, že se město 30 let o nemocnici vůbec nestaralo.

Potvrdil to její bývalý dlouholetý ředitel Miroslav Jiránek. „Od města jsem měl jediný úkol, nepožádat o žádné peníze. Nikdy jsme o ně nepožádali, a přesto jsme fungovali.“ Janošík míní, že pokud od města dostane současný management úkol, aby hospodařil bez příspěvku města, dokáže to i nyní. Lidé jsou proti možnému prodeji nemocnice do soukromých rukou kvůli obavě z omezení zdravotní péče. Za ně hovořil i letitý doktor Milan Zbořil. „Máme strach, aby se z nemocnice nestal třeba domov důchodců,“ řekl lékař.

Na akci dorazili i lidé z malých obcí bývalého okresu, pro něž je litoměřická nemocnice spádová. „Sestry z domácí péče jezdí i do nejzazších vesnic, pacienti by bez nich byli bezradní,“ doplnila význam špitálu pro okolí vedoucí sestra domácí péče Alena Rožcová, která je členkou petičního výboru. Radní ale připomínají, že na provoz nemocnice okolní obce nijak nepřispívají.

Krajský úřad deklaruje připravenost převzít litoměřickou nemocnici a ponechat ji tak ve veřejném vlastnictví. „Pověst vaší nemocnice je výborná,“ pochválil řadu shromážděných zaměstnanců náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák. Připomněl, že krajské zastupitelstvo v roce 2012 přijalo ustanovení, že stávající rozsah poskytované zdravotní péče v kraji je optimální. I proto prý Rybák „kope“ za menší nemocnice v kraji včetně té litoměřické.

Petiční výbor už připravil návrh na vyhlášení místního referenda proti prodeji akcií nemocnice. „Občané Litoměřic si budou moct sami odhlasovat, jestli to chtějí zastavit. Pro zastupitelstvo půjde o závazný dokument,“ upozornila doktorka Zdeňka Klementová. Archy pro podporu vyhlášení referenda by se měly na několika místech ve městě podepisovat už příští týden.

Průvod z nemocnice ve středu dopoledne došel k radnici v momentu, kdy na pódiu v prostředku náměstí vystupovali komunisté na mítinku k Prvnímu máji a Svátku práce. Někteří z levicových politiků se z pódia připojili se sympatiemi k petici proti prodeji akcií nemocnice. Někteří z protestujících to kvitovali, jiní tuto snahu odměnili pískotem. Kolem půl dvanácté se protestující pokojně rozešli.