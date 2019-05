Zámek na sportovní branky, který může zachraňovat životy, představil na Olympiádě techniky v Plzni pro studenty pedagogických fakult ne úplně typický student Západočeské univerzity (ZČU) Karel Hric. Je vyučený soustružník a ve svých čtyřiceti letech začal studovat pedagogiku.

Zámek, který má předejít pádu branky na sportovce, zcela sám vymyslel a také vyrobil. „Byl jsem před lety svědkem tragédie, kdy na třináctiletého Lukáše z Plzně spadla na hřišti branka a zabila ho. Byla to velice smutná zkušenost, a tak jsem zkoušel zkonstruovat něco, co by podobné tragédii zabránilo,“ zavzpomínal Hric a dodal, že jeho tehdejší vynález byl složitý a trenéři ho nepoužívali.