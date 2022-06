FOTO: Z ulic se staly rozvodněné řeky. Teplice zatopil přívalový déšť s kroupami

Ulice jako rozvodněné řeky. Utopená auta. Kanály nestíhaly pobírat to, co do nich teklo. Trvalo to pár minut, ale stálo to za to. Město Teplice v pondělí 27. června večer zaplavil přívalový déšť, který při bouřce doplnily kroupy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Přívalový déšť v Teplicích, pondělí 27. června 2022 | Foto: Deník/Petr Málek