FOTO: Vánoce 1970 v Hodoníně a okolí. Méně ovoce, více vděčnosti a fronty

Byly to trochu jiné Vánoce. O něco méně uspěchané, o něco méně nazdobené… Zato se nesly například ve znamení kolekcí, balíčků pro děti a nedílnou součástí se staly fronty na ovoce. Týdeník Slovácko se prostřednictvím pamětníků vrací k vánočním svátkům před padesáti lety. „Už si přesně nevybavím, co jsem tehdy dostal, ale určitě nějakou knihu. Rád jsem si vždy na první svátek přivstal, zatopil si a pustil se do toho,“ říká například Jiří Mráka.

Takhle zachytil Hodonín v zimě 1970 fotograf Antonín Kučera. | Foto: Antonín Kučera

Stejně jako dnes i počátkem sedmdesátých let žil v Hodoníně. Vzpomíná, že před radnicí stál, podobně jako nyní, nazdobený jehličnan. Se současnou výzdobou městských ulic, především pak náměstí, se však někdejší podoba nedá srovnávat. „Hlavně loni to bylo něco úžasného, skoro nepřekonatelného,“ chválí. Je Boží hod vánoční. Křesťané slaví nejdůležitější den Vánoc Přečíst článek › Podobně jako mnozí další obyvatelé města chodil pro vánoční stromek k hájence v městské části Bažantnice. Zatímco teď jej mohl na několika místech pořídit už na přelomu listopadu a prosince, tehdy – jak vypráví – to bylo možné zhruba deset dní před nadílkou. „Stávala tam fronta, trochu jsme kvůli tomu vymrzli. Náladu mi to ale nezkazilo. Vánočního ducha si neseme každý v sobě,“ líčí. Střídmější nabídka Souhlasí s ním také Anna Ivičičová. V roce 1970 jí bylo patnáct a žila na venkově. Připomíná, že se zimou byly dříve více spjaté závěje sněhu. A jiná byla i nabídka v obchodech – daleko střídmější. „Třeba pomeranče, mandarinky a banány se na vesnici v obchodě prodávaly jeden kus na dítě. První si to ale rozdělily prodavačky pro sebe, rodinu a známé. Co zbylo, dalo se na pult. Neexistovalo, abychom si vybírali jako dnes,“ líčí týdeníku Slovácko. Tvůrce webu Hodonín nostalgický mapující historii města, Antonín Kučera, měl v sedmdesátém roce třiadvacet let. Pro ovoce jezdil mimo jiné do Bratislavy, kam kvůli nákupům pořádalo zájezd Revoluční odborové hnutí, tedy ROH. Galerie 21 fotografií v galerii ›





„Současné mladší generace si něco takového ani neumějí představit,“ přikyvuje. A vysvětluje, proč dříve byla výzdoba ulic daleko slabší než dnes. „To je jednoduché. Nebyly k tomu zdroje. Šlo o technickou záležitost. Třeba LEDky ještě neexistovaly a tahat dráty ze stromu na strom, to si nikdo nedovolil,“ vysvětluje. OBRAZEM: Halouzkův dřevěný betlém ozdobí náměstí v Brně i v dalších letech Přečíst článek › Další pamětnice Bianca Schwarzová přesto raději vzpomíná na původní vánoční strom, který stál z opačné strany kostela svatého Vavřince, než je tomu dnes. „Byl viditelný ze všech možných směrů. Teď je zakrytý, uschovaný třeba lidem přicházejícím od křižovatky,“ říká. A Anna Ivičičová připomíná ještě jednu věc – daleko více si s kamarády věcí také vážila. „Mimo Mikuláše, Vánoce a narozeniny jsme totiž nic nedostávali. V jiném směru byla atmosféra klidnější. V adventu jsme chodili na roráty a těšili se, až zazní koledy,“ dodává.

Darujte ověřené místní informace. Digitální předplatné Deník.cz můžete svým blízkým pořídit již od 249 Kč. Více informací zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu