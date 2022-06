Včelaření se věnují odsouzení, kteří jsou pod vedením vychovatele terapeuta zařazeni do apiterapie.

Cena medu nejspíše poroste. Přijdeme o zákazníky, obávají se včelaři

„Včela se vylíhne, jde obhlídnout úl, vyčistit se, pak tři dny je uklízečkou, další tři dny krmičkou matky a dalších nových včel, tři dny je strážkyní česna a zbývají asi 3 týdny života, kdy se stává letuškou. Nosí tedy pyl a nektar a upracuje se k smrti,“ sdělil jeden z odsouzených, který se o včely stará.

Apiterapie



Apiterapie je forma alternativní medicíny s pomocí včel a jejich produktů. Může být použita jako léčba konkrétních problémů nebo jako prevence. Podle apiterapie je lidskému zdraví prospěšné v podstatě vše, co včely vytvářejí. Na zdraví, především psychické, má kladný vliv i péče o včelstvo.

Svůj letošní první med vězni stáčeli už na konci května.

Muži, kteří jsou ve výkonu trestu, v minulosti vytvořili i nový včelín. Vyřezali ho při pracovní terapii a plně jej vybavili pro chov včel. Zato se jim včelky odvděčují každý rok medem i dalšími produkty.

Včelařením se v České republice podle posledních dostupných údajů zabývá asi 63 tisíc lidí, kteří se starají o téměř sedm set tisíc včelstev. Převážnou část vyprodukovaného medu přitom včelaři prodávají rovnou koncovým zákazníkům. Včely lidem dávají komě medu také včelí vosk, propolis a mateří kašičku, která se používá hlavně v kosmetice, jako doplněk výživy a také k výrobě léků.

Med zdražuje

Letos si lidé za med připlatí. Může za to vyšší cena nafty, obalového materiálu i cukru. Podle předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmily Machové ale válka na Ukrajině českým trhem nezamává. „Nějaký dovoz medu z Ukrajiny tady v minulosti byl, ale na druhou stranu se i hodně medu vyvezlo do zahraničí, takže se to vyrovnalo,“ řekla Machová.

Včelaři na Litoměřicku začali stáčet první med. Letošní rok vypadá nadějně, míní

Česko je totiž v produkci medu soběstačné. „Vyprodukujeme obvykle kolem sedmi až deseti tisíc tun medu za rok,“ uzavřela Machová.