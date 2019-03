Obyvatele západočeských Klatov trápí odstavené nepojizdné automobily. Nejen, že zabírají místo k parkování a hyzdí okolí. Stávají se z nich navíc doslova hotely pro bezdomovce. Na některých místech přitom stojí již téměř dva roky, jejich odstranění totiž dle zákona není jednoduché.

„Nejhorší auta, co jsem viděla, jsou na Husovo náměstí. Ta už jsou tam strašně dlouho, jsou rozmlácená a v nich petky od piva, krabice od vína. Přespávají v nich bezdomovci a je o strach kolem nich chodit, především v podvečer. Další vraky v poslední době přibyly ještě u Garni, tam je to taky chuťovka. Mělo by s tím město něco udělat, chodí kolem děti do škol a není to vůbec pěkná podívaná,“ řekla Tereza Vránová z Klatov, která kolem vraků chodí denně.