Už třetí týden putují zásilky z Číny do věznice ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Nákladní auto jich tu každé ráno vyklopí 160 pytlů. V každém z nich se skrývá několik stovek menších i větších zásilek. Dohromady jich je v průměru přes 33 tisíc. Z rampy putují do třídírny uvnitř areálu věznice. Tam už na ně čeká zhruba dvacítka vězňů. „Odsouzení si pytle se zásilkami rozeberou a rozdělují je podle směrovacích čísel jednotlivých míst,“ popsal ředitel věznice Ladislav Blahník.

Vězni ve věznici Stráž pod Ralskem třídí zásilky České pošty. | Foto: Deník / Kamil Košun

Věznice ve Stráži pod Ralskem je první ze dvou, které přistoupily na nabídku České pošty. Ta na základě smlouvy zaměstnává zatím čtyři desítky vězňů, do budoucna by byl zájem až o dvojnásobek. Kromě Stráže jsou to lidé, kteří si odpykávají tresty ve věznici v Bělušicích na Mostecku. Tam docházejí přímo do třídírny České pošty, ve Stráži se naopak v poštovní halu proměnily vnitřní prostory vězení. Šanci na výdělek mají tak i odsouzení, kterým bezpečnostní režim nedovoluje práci mimo areál věznice.