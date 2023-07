Pořádně veselo bylo v sobotu odpoledne v Nezdicích na rozhraní okresů Klatovy a Plzeň-jih. Tamní ochotnický spolek Tradeáši totiž pořádal ve spolupráci s nezdickým sborem dobrovolných hasičů a za finanční podpory obce Nezdickou neckyjádu Vaška Šticha.

Již 22. ročník Nezdické neckyjády Vaška Šticha nabídl porci zábavy. | Video: Deník/Milan Kilián

„Neckyjádu pořádáme již od roku 2000. Dnes jde o 22. ročník, neboť jednou jsme nemohli jet kvůli povodním,“ řekl Deníku Josef Plincelner, který stál u zrodu neckyjády, jež tradičně láká nejen plavce, ale i množství diváků. „Pro ně jsme připravili místa na břehu, aby mohli dobře sledovat plavidla. Samozřejmě jsme také museli prověřit, zda je v pořádku molo u Borov, z něhož se startuje,“ dodal další z organizátorů Jiří Štich.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Startovné je v Nezdicích vskutku lidové. „Vybíráme dvě koruny za plavidlo. Dlouho to byla jedna koruna, ale vše zdražuje, tak jsme museli také,“ vysvětlila s úsměvem Helena Plincelnerová. Veselo bylo už při startu, kde byl k vidění i malý striptýz. Když totiž ženy zápasící v bahně (v bazénku na plavidle) viděly, do čeho musejí vlézt, raději rovnou odložily svoje zlatavé sukénky. A kdo neckyjádu vyhrál? Kačeři? Policisti? Trampové? No přece všichni, kdo dopluli k nezdickému jezu. A to byli všichni.