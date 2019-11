Ať už se nikdy nevrátí z propadliště dějin. Tohle přání mířené k rudé hvězdě zaznělo včera večer v Plzni. Hvězda byla spuštěna z budovy bývalého sídla krajských komunistů na Americké třídě. Happening v režii Michala Cabana přilákal davy lidí, kteří se přišli podívat, jak mizí symbol komunismu, který zapomenut ležel na střeše tři desítky let. Jeho odstraněním vyvrcholily plzeňské celodenní oslavy 30. výročí sametové revoluce.

„Jsem rád, že se nám podařilo propojit desítky a desítky lidí, disidentů, studentů, škodováků…, bez kterých by v Plzni listopad 1989 nebyl,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa. Město Plzeň připravilo spolu s dalšími organizacemi celodenní happening, na němž vzpomínali ti, kdo v listopadu 1989 stáli v centru dění. „Vždycky se dá rekapitulovat v dobrém i špatném. Spousta věcí šla udělat lépe, spousta věcí se nemusela udělat vůbec,“ uvedl Leoš Motl, člen někdejšího stávkového výboru Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. „Snažím se přátelství, která tehdy vznikla jak v Plzni, tak mezi členy stávkových výborů napříč republikou, udržovat. Potkáváme se. Zrovna v sobotu jsme se sešli v Praze při křtu publikace 100 studentských revolucí,“ dodal na vernisáži výstavy v mázhausu plzeňské radnice.

Muzikant Míša Leicht pobavil při besedě na Anglickém nábřeží: „Já i pár dalších muzikantů jsme byli zaměst-náni v Domě kultury ROH. Na dvoukoláku jsme odtud na náměstí Republiky vozili stupínky, aby se na ně mohli řečníci postavit a bylo na ně vidět. A taky jsme byli svědky komunistické schůze, kde milicionáři vykřikovali: 'Pusťte nás na ně, my jim ukážeme'. My to tehdy nahráli a pustili na demonstra-cích na náměstí Republiky.“

DESKA KARDINÁLOVI

V rámci plzeňských oslav byla také odhalena na chrámu sv. Bartoloměje pamětní deska kardinálu Beranovi. V mázhausu plzeňské radnice odstartovala výstava, kterou připravil Archiv města Plzně. Zmapoval den po dni plzeňské události roku 1989. K vidění jsou dosud nezveřejněné fotografie.

Večer se na náměstí Republiky konala demonstrace proti nástupu neonormaliza-ce a oligarchů u moci, kterou svolala organizace ProHnutí.

Popiska: Rudá hvězda je dole. Teď ji čeká pobyt v městském depozitáři. Za velkého zájmu veřejnosti byla včera vpodvečer ze střechy bývalého sídla krajských komunistů na plzeňské Americké třídě sundána rudá hvězda, která třicet let ležela na střeše (horní snímek). Na dolním snímku jsou lidé, kteří poslouchali vzpomínky umělců na listopadové události roku 1989. Kromě plzeňských herců Martiny Samkové, Inky Brendlové či Boba Holého a muzikantů Míši Leichta nebo Přemysla Kubišty byl mezi nimi i zpěvák Václav Neckář s bratrem Janem. Václav jako jeden z prvních pražských umělců přijel do Plzně v listopadu 1989 podpořit demonstranty.