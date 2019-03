I vietnamská komunita žijící v Liberci si připomněla Mezinárodní den žen. Oslavy svátku se konaly v sobotu 9. března v libereckém centru Koloseum.

Celý večer se nesl v duchu veselé zábavy a hodování typických vietnamských jídel. „Neřekla bych, že to je přímo tradice, ale je to příležitost, kdy mohou muži vyjádřit svou úctu, vděčnost a poděkování svým maminkám, manželkám a partnerkám. Pro Vietnamce žijící v Čechách je to také jedinečná možnost k setkání, vzájemnému sblížení a také příležitost, jak si užít zábavu,“ vysvětlila představitelka vietnamské komunity v Liberci Lien Hoang.